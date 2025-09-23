Es tendencia:
Un campeón del mundo dio como favorito a México para el Mundial 2026: “Por historia y ganas”

Un campeón del mundo dio al Tri como favorito para el certamen mundialista del año próximo donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Por Agustín Zabaleta

La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas 9 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo.

Los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, apuntalan los últimos detalles para llegar al inicio de la competencia de la mejor manera. Pero más allá de esta cuestión organizativa, sus equipos de futbol también se preparan para lidiar con la presión de ser locales.

Ahora, un ex campeón del mundo habló y dio como favorita a la Selección Mexicana para el torneo del año próximo: “Por historia, por ganas de fútbol, por jugadores, por rendimiento, por presión mediática, creo que México es siempre uno de los favoritos“.

Así lo sentención el ex jugador David Villa, quien además también habló de su selección: “España hasta hace unos años tampoco había ganado nunca y ahora estamos hablando de que ya no es fácil, no hay tantos equipos que hayan ganado mundiales“.

El campeón del 2010, añadió: “Si no me equivoco, solo hay ocho países que lo han hecho. Muy complicado de ganar, pero México siempre ha demostrado en todos los torneos esa garra, ese talento y esa pasión. Quién sabe si puede ser este el primero. Hace unos años decíamos lo mismo de España y mira todo lo que vino en poco tiempo”.

¿Cuándo y dónde debuta la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana estará inaugurando la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca por la Jornada 1 del Grupo A, zona que se le asignó al Tri por la FIFA. Aún tiene rival a definir, pero lo conocerá el 5 de diciembre en el sorteo de los grupos.

