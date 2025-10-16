Es tendencia:
¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la Final del Six Kings Slam?

El tenista español y el jugador italiano se cruzarán en la definición de la competición que se disputa en Arabia Saudita.

Por Agustín Zabaleta

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se medirán en la Final del Six Kings Slam
El Six Kings Slam es solo un torneo de exhibición que se está disputando en Arabia Saudita, que no reparte puntos para el ranking oficial de los tenistas, pero que sí es atractivo por los que lo están disputando. Grandes tenistas buscan mostrar su nivel y el torneo ofrece un espectáculo interesante para los aficionados.

Este jueves 16 de octubre se disputó la segunda semifinal, en la que Jannik Sinner despachó en menos de una hora a Novak Djokovic tras ganarle en dos sets por 6-4 y 6-2. Con esta victoria, Sinner clasificó sin problemas a la Final, donde se medirá ante Carlos Alcaraz.

¿A qué hora y dónde ver el encuentro?

El partido está programado para el sábado 18 de octubre y está sujeto al partido del tercer puesto entre Novak Djokovic y Taylor Fritz que se jugará antes.

El encuentro entre Alcaraz y Sinner se podrá ver solamente a través de la plataforma de Netflix, que tiene los derechos del certamen que se está jugando en Arabia Saudita. Los suscriptores podrán seguir el partido en vivo desde la aplicación o el sitio web de la plataforma.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
