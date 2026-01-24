¿Cuándo y contra quién juega Novak Djokovic por el Australian Open 2026?

En el marco de la Tercera Ronda de la edición 2026 del Australian Open, el experimentado Novak Djokovic venció en sets corridos a Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4). Ahora, el profesional de 38 años aguarda rival en los Octavos de Final del torneo.

El serbio continúa a paso firme en el torneo luego de vencer al español Pedro Martínez, al italiano Francesco Maestrelli y ahora al neerlandés. Ahora, tendrá la chance de, en caso de ganar, meterse entre los ocho mejores del torneo y seguir en pie en la lucha por el torneo.

El actual N°4 del Ranking ATP va por su 11° corona en el certamen luego de obtenerla en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, siendo el máximo ganador del torneo. Le siguen lejos, con 6 conquistas cada uno, el australiano Roy Emerson y el suizo Roger Federer.

Otro dato de la victoria de Djokovic ante el tenista de Países Bajos es que se convirtió en el primer jugador, hombre o mujer, en ganar 400 partidos individuales en eventos de Grand Slam en la Era Abierta. Demostrando que nada tiene que envidiarle a leyendas recientes como Roger Federer o Rafael Nadal.

¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz en la semifinal?

El serbio se enfrentará en la Cuarta Ronda del Australian Open 2026 con Jakub Mensik este domingo 25 de enero con horario a definir. El checo venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-2, 7-6 (7-5) y 7-6 (7-5). Viene de derrotar en el camino a los españoles Pablo Carreño y Rafael Jódar.

