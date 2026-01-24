Es tendencia:
¿Cuándo y contra quién juega Novak Djokovic por el Australian Open 2026?

El experimentado tenista serbio avanzó a la Cuarta Ronda del certamen en Australia tras vencer a Botic van de Zandschulp.

Por Agustín Zabaleta

Novak Djokovic avanzó a la Cuarta Ronda del Australian Open 2026 tras vencer a Botic van de Zandschulp
© Getty ImagesNovak Djokovic avanzó a la Cuarta Ronda del Australian Open 2026 tras vencer a Botic van de Zandschulp

En el marco de la Tercera Ronda de la edición 2026 del Australian Open, el experimentado Novak Djokovic venció en sets corridos a Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4). Ahora, el profesional de 38 años aguarda rival en los Octavos de Final del torneo.

El serbio continúa a paso firme en el torneo luego de vencer al español Pedro Martínez, al italiano Francesco Maestrelli y ahora al neerlandés. Ahora, tendrá la chance de, en caso de ganar, meterse entre los ocho mejores del torneo y seguir en pie en la lucha por el torneo.

El actual N°4 del Ranking ATP va por su 11° corona en el certamen luego de obtenerla en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, siendo el máximo ganador del torneo. Le siguen lejos, con 6 conquistas cada uno, el australiano Roy Emerson y el suizo Roger Federer.

Otro dato de la victoria de Djokovic ante el tenista de Países Bajos es que se convirtió en el primer jugador, hombre o mujer, en ganar 400 partidos individuales en eventos de Grand Slam en la Era Abierta. Demostrando que nada tiene que envidiarle a leyendas recientes como Roger Federer o Rafael Nadal.

¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz en la semifinal?

El serbio se enfrentará en la Cuarta Ronda del Australian Open 2026 con Jakub Mensik este domingo 25 de enero con horario a definir. El checo venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-2, 7-6 (7-5) y 7-6 (7-5). Viene de derrotar en el camino a los españoles Pablo Carreño y Rafael Jódar.

Rivales confirmados para Djokovic, Alcaraz y Sinner: así quedó el cuadro del Abierto de Australia 2026

En síntesis

  • Novak Djokovic derrotó a Botic van de Zandschulp en sets corridos durante la Tercera Ronda.
  • El tenista serbio enfrentará al checo Jakub Mensik este domingo 25 de enero.
  • Djokovic es el máximo ganador del Australian Open con un total de 10 títulos.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
