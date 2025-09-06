Es tendencia:
logotipo del encabezado
TENIS

¿Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras vencer a Amanda Anisimova y ser campeona del US Open femenino 2025?

Sabalenka hizo historia tras ganar por segunda vez consecutiva el US Open y esta es la cifra que se llevó por ser campeona.

Por Ramiro Canessa

Sabalenka se consagró bicampeona del US Open 2025.
© Getty ImagesSabalenka se consagró bicampeona del US Open 2025.

Había mucha expectativa con lo que podía llegar a ser ambas finales del US Open tanto femenino como masculino. Este sábado se jugaba el partido definitorio entre Sabalenka y Anisimova, mientras que mañana habrá otra final entre Alcaraz y Sinner.

¿Cuándo y a que hora juegan Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la Final del US Open 2025?

ver también

¿Cuándo y a que hora juegan Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la Final del US Open 2025?

Aryna Sabalenka hizo historia al consagrarse bicampeona del US Open tras vencer en la final a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6. La tenista dejó en claro su dominio en la cancha y sumó un nuevo capítulo a su carrera brillante en el tenis femenino.

Publicidad

Por su victoria en la final, Sabalenka se llevó un gran premio económico ya que embolsó 5 millones de dólares, consolidándose no solo como una de las mejores jugadoras del circuito, sino también como una de las más rentables de uno de los torneos más importantes del mundo.

Novak Djokovic habló sobre su futuro tras perder ante Carlos Alcaraz en el US Open: “Ya saben…”

ver también

Novak Djokovic habló sobre su futuro tras perder ante Carlos Alcaraz en el US Open: “Ya saben…”

El dinero que sumó Sabalenka en total

  • Campeón: $5,000,000
  • Finalista: $2,500,000
  • Semifinalista: $1,260,000
  • Cuartofinalista: $660,000
  • R16: $400,000
  • R32: $237,000
  • R64: $154,000
  • R128: $110,000

Al sumar todos los premios de cada ronda que ganó desde que comenzó el torneo, Aryna Sabalenka se llevó un total de $10,321,000 dólares en el US Open 2025. Pero lo más importante de todo es el gran logro deportivo que logró en su carrera.

Publicidad

Puntos que sumó Sabalenka por cada partido que ganó

  • Primera ronda: 10 puntos
  • Segunda ronda: 70 puntos
  • Tercera ronda: 130 puntos
  • Octavos de final: 240 puntos
  • Cuartos de final: 430 puntos
  • Semifinales: 780 puntos
  • Finalista: 1,300 puntos
  • Campeona: 2,000 puntos
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Mientras Carlos Alcaraz lleva ganados 48 millones, lo que ha embolsado Jannik Sinner
Tenis

Mientras Carlos Alcaraz lleva ganados 48 millones, lo que ha embolsado Jannik Sinner

Tras salir de Pumas UNAM, Lisando Magallán consiguió su segundo título en Vélez Sarsfield
Pumas de la UNAM

Tras salir de Pumas UNAM, Lisando Magallán consiguió su segundo título en Vélez Sarsfield

Messi está a 121 goles de llegar a los 1000 en su carrera, los que le faltan a CR7
Futbol Internacional

Messi está a 121 goles de llegar a los 1000 en su carrera, los que le faltan a CR7

¿Por qué no juega César Huerta en México vs. Japón por el amistoso internacional?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega César Huerta en México vs. Japón por el amistoso internacional?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo