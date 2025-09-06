¿Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras vencer a Amanda Anisimova y ser campeona del US Open femenino 2025?

Había mucha expectativa con lo que podía llegar a ser ambas finales del US Open tanto femenino como masculino. Este sábado se jugaba el partido definitorio entre Sabalenka y Anisimova, mientras que mañana habrá otra final entre Alcaraz y Sinner.

Aryna Sabalenka hizo historia al consagrarse bicampeona del US Open tras vencer en la final a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6. La tenista dejó en claro su dominio en la cancha y sumó un nuevo capítulo a su carrera brillante en el tenis femenino.

Por su victoria en la final, Sabalenka se llevó un gran premio económico ya que embolsó 5 millones de dólares, consolidándose no solo como una de las mejores jugadoras del circuito, sino también como una de las más rentables de uno de los torneos más importantes del mundo.

El dinero que sumó Sabalenka en total

Campeón: $5,000,000

Finalista: $2,500,000

Semifinalista: $1,260,000

Cuartofinalista: $660,000

R16: $400,000

R32: $237,000

R64: $154,000

R128: $110,000

Al sumar todos los premios de cada ronda que ganó desde que comenzó el torneo, Aryna Sabalenka se llevó un total de $10,321,000 dólares en el US Open 2025. Pero lo más importante de todo es el gran logro deportivo que logró en su carrera.

Puntos que sumó Sabalenka por cada partido que ganó