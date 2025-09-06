Es tendencia:
Máximas ganadoras del US Open: cómo queda la tabla tras el bicampeonato de Aryna Sabalenka

La tenista bielorrusa hizo historia luego de consagrarse por segunda vez consecutiva del US Open tras vencer a Anisimova.

Por Ramiro Canessa

© Getty ImagesSabalenka fue bicampeona del US Open.

Había mucha expectativa con lo que iba a ser el US Open 2025 y la verdad es que no defraudó a nadie porque hubo partidos más que interesantes que dieron que hablar a lo largo de la competición, pero este fin de semana todo está llegando a su fin.

Mientras se espera la tan ansiada final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que será este domingo a las 12:00 hs de la CDMX, ya se definió a la campeona del lado femenino entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, en lo que fue un gran espectáculo.

La bielorrusa fue superior y se quedó con el bicampeonato, tras ganar el encuentro dos sets por 6-3 y 7-6, dejando en claro que hoy por hoy es la mejor del mundo.

Sabalenka ganó el US Open 2025 (Getty Images)

Sabalenka ganó el US Open 2025 (Getty Images)

De a poco se va metiendo en la historia ya que, si bien le falta para estar entre las máximas ganadoras de la competición, si sigue por este camino, es muy probable que lo termine consiguiendo. Ser bicampeona no es algo normal y lo logró este sábado.

Máximas ganadoras

  • Molla Bjurstedt (Noruega/Estados Unidos): 8
  • Helen Wills (Estados Unidos): 7
  • Chris Evert (Estados Unidos): 6
  • Serena Williams (Estados Unidos): 6
Ganadores US Open femenino/masculino año por año

  • 1981: McEnroe y Austin
  • 1980: McEnroe y Evert
  • 1979: McEnroe y Austin
  • 1978: Connors y Evert
  • 1977: Vilas y Evert
  • 1976: Connors y Evert
  • 1975: Orantes y Evert
  • 1974: Connors y Jean King
  • 1973: Newcombe y Smith
  • 1972: Nastase y Jean King
  • 1971: Smith y Jean King
  • 1970: Rosewall
  • 1969: Laver
  • 1968: Ashe
  • 1967: Newcombe
  • 1966: Stolle y Bueno
  • 1965: Santana y Smith
  • 1964: Emerson y Bueno
  • 1963: Osuna y Bueno
  • 1962: Laver y Smith
  • 1961: Emerson y Hard
  • 1960: Fraser y Hard
  • 1959: Fraser y Bueno
  • 1958: Cooper y Gibson
  • 1957: Anderson y Gibson
  • 1956: Rosewall y Fry
  • 1955: Trabert y Hart
  • 1954: Seixas y Hart
  • 1953: Trabert y Connolly
  • 1952: Sedgman y Connolly
  • 1951: Sedgman y Connolly
  • 1950: Larsen y Osborne
  • 1949: Gonzales y Osborne
  • 1948: Gonzales y Osborne
  • 1947: Kramer y Brough
  • 1946: Kramer y Betz
  • 1945: Parker y Palfrey
  • 1944: Parker y Betz
  • 1943: Hunt y Betz
  • 1942: Schroeder y Betz
  • 1941: Riggs y Palfrey
  • 1940: McNeill y Marble
  • 1939: Riggs y Marble
  • 1938: Budge y Marble
  • 1937: Budge y Lizana
  • 1936: Perry y Marble
  • 1935: Allison y Hull Jacobs
  • 1934: Perry y Hull Jacobs
  • 1933: Perry y Hull Jacobs
  • 1932: Vines y Hull Jacobs
  • 1931: Vines y Wills
  • 1930: Doeg y Nuthall
  • 1929: Tilden y Wills
  • 1928: Cochet y Wills
  • 1927: Lacoste y Wills
  • 1926: Lacoste y Bjurstedt
  • 1925: Tilden y Wills
  • 1924: Tilden y Wills
  • 1923: Tilden y Wills
  • 1922: Tilden y Bjurstedt
  • 1921: Tilden y Bjurstedt
  • 1920: Tilden y Bjurstedt
  • 1919: Johnston y Hotchkiss
  • 1918: Lindley Murray y Bjurstedt
  • 1917: Lindley Murray y Bjurstedt
  • 1916: Norris Williams y Bjurstedt
  • 1915: Johnston y Bjurstedt
  • 1914: Norris Williams y Browne
  • 1913: McLoughlin y Browne
  • 1912: McLoughlin y Browne
  • 1911: Larned y Hotchkiss
  • 1910: Larned y Hotchkiss
  • 1909: Larned y Hotchkiss
  • 1908: Larned y Barger-Wallach
  • 1907: Larned y E.Sears
  • 1906: Clothier y Homans
  • 1905: Ward y Moore
  • 1904: Ward y Sutton
  • 1903: Doherty y Moore
  • 1902: Larned y Jones
  • 1901: Larned y Moore
  • 1900: Whitman y McAteer
  • 1899: Whitman y Jones
  • 1898: Whitman y Atkinson
  • 1897: Wrenn y Atkinson
  • 1896: Wrenn y Moore
  • 1895: Hovey y Atkinson
  • 1894: Wrenn y Hellwig
  • 1893: Wrenn y Terry
  • 1892: Campbell y Cahill
  • 1891: Campbell y Cahill
  • 1890: Campbell y Roosevelt
  • 1889: Slocum y Townsend
  • 1888: Slocum y Townsend
  • 1887: Sears y Hansell
  • 1886: Sears
  • 1885: Sears
  • 1884: Sears
  • 1883: Sears
  • 1882: Sears
  • 2025: Aryna Sabalenka / Carlos Alcaraz o Jannik Sinner
