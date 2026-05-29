Los Felinos se encuentran ante un compromiso que podría extender o cerrar ciclos importantes en la plantilla.

La primera parte de la temporada de Tigres UANL está llegando a su fin. Este sábado, los Felinos se medirán con Toluca en la gran final de la Concachampions 2026 que se disputará a partido único en el Estadio Nemesio con la posibilidad de darle a un título a los Universitarios que podría ser el cierre de la etapa de varias figuras del equipo.

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Una por una, las salidas que podría tener Tigres UANL

En primer lugar, aunque solo falta confirmar el destino, es un secreto a voces y un hecho que André-Pierre Gignac saldrá de Tigres. Luego del Mundial, el francés que se ha convertido en leyenda pasará a otra institución y terminará con uno de los ciclos más exitosos de su carrera, aunque las bajas para Guido Pizarro, entrenador argentino, no terminarían ahí.

Uno de los rumores que más fuerza viene tomando hace largos meses incluye a Ángel Correa y River Plate. El conjunto Millonario está interesado en el delantero hace varias temporadas y en el receso aceleraría con la suficiente fuerza como para intentar quedarse con su ficha, aunque claro está que será una dura negociación en la que nadie querrá dar el brazo a torcer.

Ángel Correa aparece en el radar de River Plate para reforzar sus filas. (GETTY IMAGES)

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Algo similar sucede con Juan Brunetta. El centrocampista ofensivo se encuentra en el radar de América de cara al Apertura 2026 y, de hecho, ya expresó su deseo de estar abierto a un cambio de aires, pero la realidad es que Tigres no pretende regalarlo y su ficha está valuada en 9 millones de euros según el sitio Transfermarkt.

América apunta a Juan Brunetta. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, existen situaciones particulares que esperan resoluciones por parte de la directiva. El vínculo de Juan Pablo Vigón, Ozziel Herrera, Nicolás Ibáñez e Iván López finaliza cuando acabe junio, por lo que sus futuros son inciertos y no se descartan sus respectivas salidas debido al protagonismo que han perdido en la alineación Felina.

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De esta manera, Tigres se encuentra ante un compromiso definitorio. En caso de consiga el título tan esperado, algunas relaciones se extenderán, mientras que una derrota daría la estocada final para entender que es necesario un cambio de aire y renovación en el equipo que se quedó a las puertas del Apertura el año pasado contra el mismo rival que buscará vencer este fin de semana.

En síntesis