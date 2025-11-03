Mientras André-Pierre Gignac gana 5 millones, el salario que deberá pagar Tigres a James Rodríguez

El paso de James Rodríguez por el fútbol mexicano no fue lo que muchos esperaban. El mediocampista colombiano, con pasado en el Real Madrid, llegó al Club León a principios de este año con grandes expectativas, pero la realidad terminó siendo muy distinta.

Este fin de semana, La Fiera quedó eliminada del Torneo Apertura 2025 tras perder 2-0 frente al América en condición de visitante, y ahora el club deberá enfocarse en lo que será el Clausura 2026, buscando regresar con fuerza a la pelea por los primeros lugares.

Sin embargo, el equipo deberá afrontar la próxima temporada sin su jugador estrella, ya que James no renovará su contrato y quedará con su pase en mano luego de no llegar a un acuerdo con los directivos de León. Esto abre un abanico de posibilidades para su futuro.

Una de las opciones más claras es un posible fichaje por Tigres UANL, equipo dirigido por el argentino, Guido Pizarro, que ya se ha interesado en conocer las condiciones del colombiano para la próxima campaña, según revelaron en 365 Scores México.

¿Cuánto deberán pagar por James Rodríguez?

Respecto a lo económico, fuentes de 360 Score revelan que James percibe alrededor de 5 millones de dólares por temporada, y Tigres debería acercarse a esa cifra o igualarla si quiere convencer al mediocampista de sumarse a su proyecto para 2026.

El América lo rechazó

Por otro lado, América decidió no avanzar por los servicios de James Rodríguez en el próximo mercado de pases. Aunque reconocen su talento, consideran que por edad y planificación deportiva no era necesario incluirlo de cara la temporada que viene.

