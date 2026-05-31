Se conoció qué lesión sufrió el futbolista de los Felinos que lo deja afuera de la Copa del Mundo con los Canucks.

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras vencer por 6-5 en los penales tras igualar 1-1 a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los Diablos Rojos se desquitaron y volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Más allá de la tristeza por la Final perdida, en los Felinos hay otra recuperación y es la grave lesión que sufrió el jugador Marcelo Flores durante el partido. El jugador debió ser reemplazado a los 73 minutos de partidos, apenas 5 minutos después de su ingreso por Ozziel Herrera. André-Pierre Gignac, ingresó en lugar del jugador.

La institución auriazul informó la situación del jugador a través de un posteo por redes sociales: “Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días“.

Marcelo Flores posts on IG that he's torn his ACL. So heartbreaking @TSN_Sports @TSNSoccer pic.twitter.com/uglzzCt9vZ — Matthew Scianitti (@TSNScianitti) May 31, 2026

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Por otro lado, el jugador se expresó también en redes sociales: “Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte“.

Cabe mencionar que Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores en las horas previas a su lesión para disputar la Copa del Mundo 2026 y el jugador estaba presente en la misma. El futbolista del cuadro regiomontano había elegido a los Canucks tras declinar la opción de seguir con el Tri.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Marcelo Flores con Tigres UANL?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Flores fue parte de 26 compromisos con los Felinos en las última temporada, siendo titular en apenas 13 de los mismos. Pese a ello, tuvo la oportunidad de marcar 4 goles y realizar una asistencia.

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REPORTE MÉDICO



📌 Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días. pic.twitter.com/Spj66NfIam — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 31, 2026

En síntesis