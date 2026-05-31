Antonio Mohamed conquistó su quinto título en Toluca luego de coronarse en la Concachampions, un torneo que los Diablos no ganaban desde 2003.

Toluca logró el gran objetivo que se había planteado en el comienzo de un nuevo año, el cual era ser campeón de la Concachampions 2026. Después de una final disputada frente a Tigres que terminó en la tanda de penales, los Diablos se coronaron.

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Antonio Mohamed se metió en la historia grande de Toluca y ya es uno de los entrenadores más ganadores del club escarlata. En los últimos días el ‘Turco’ manifestó reiteradas veces que se iba a quedar en los Diablos Rojos y luego de la final volvió a hacerlo.

Antonio Mohamed quiere seguir en Toluca

“Acá estamos pensando en el 25 de julio que tenemos el campeón de campeones, se festeja unos días y ya estamos pensando en eso. Obviamente tenemos que rearmarnos porque llegamos con lo justo, pero para eso hay tiempo de analizar y ver qué nos hace falta”, aseguró Antonio Mohamed en conferencia de prensa.

Al entrenador argentino le volvieron a consultar sobre Boca Juniors y la posibilidad de irse a dicho equipo: “No estamos para hablar de eso, estoy muy contento acá festejando en el momento que estoy y la verdad que mi cabeza está puesta acá”.

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Antonio Mohamed con el título de la Concachampions 2026 (Getty Images)

Por otra parte, Antonio Mohamed se mostró feliz porque en Toluca ganaron prácticamente todo lo que jugaron: “Sabíamos que competimos seis torneos. Quedamos fuera en la Liguilla pasada, pero después todos los que competimos para ganar los ganamos. Ganamos cinco títulos en un año y medio y estamos muy contentos”.

El título de Concachampions le dio la oportunidad a los Diablos de participar de la próxima Copa Intercontinental. También el equipo tendrá el Apertura 2026 y la Leagues Cup, entre otros objetivos de cara al segundo semestre de este año en busca de más estrellas.

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En síntesis