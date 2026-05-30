En canchas diferentes, 'Diablos Rojos' y su capitán se lucieron y tuvieron un sábado a la noche feliz. Mira el video.

Toluca puede decir que es un merecido campeón continental, pero no solo por el camino recorrido, sino también por superar todo tipo de adversidades. Sin ir más lejos, tuvo que jugar la final de CONCACAF sin dos de sus estrellas, llegando diezmado al partido. Aún así, con menos equipo que su rival, pudo derrotar a Tigres UANL y quedarse con la gloria.

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Ya hace algunas semanas, los ‘Diablos Rojos’ habían pagado caro no haber podido usar en Liguilla a sus dos titulares. Hoy, afortunadamente, pudieron cumplir el objetivo a pesar de ello: el cuadro escarlata se repuso a las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Uno, el más talentoso de la plantilla; otro, una de las principales armas de ataque del equipo.

Los dos futbolistas, titulares en el once ideal de Mohamed, dejaron al grupo ya bastante tiempo atrás para ir a la concentración mundialista. En el caso del capitán, su ausencia pesa más por lo que representa espiritualmente. Alexis Vega es el líder y abanderado del Toluca, y tenerlo consigo no es lo mismo que jugar sin él, incluso dejando de lado lo futbolístico.

Esta noche, además, se dio la particularidad de que Toluca y Alexis estaban jugando al mismo tiempo en distintas chancas. Mientras el equipo choricero estaba disputando la final con Tigres, Vega estaba jugando un amistoso con la Selección Mexicana. Y por suerte los dos pudieron tener su final feliz en el desenlace de este sábado tan emotivo.

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Para el referente de los Diablos, por otro lado, tuvo un condimento adicional: dio la asistencia del gol de la victoria de México ante Australia. El ‘Tri’ se impuso por 1-0 en el amistoso pre mundialista, y el futbolista de Toluca dio el pase-gol. Alexis Vega ejecutó un tiro de esquina de forma perfecta y Johan Vásquez anotó el único tanto del encuentro en California.

De este modo, Alexis Vega se enteró del Toluca campeón ¡mientras estaba jugando! El delantero escarlata jugó hasta el minuto 60 en el amistoso de la Selección Mexicana, y allí cuando salió, le pudieron contar más detalles. Pero en el momento del estallido, cuando Luis García le tapó el penal a Purata, todavía estaba en cancha. Al final, todos pudieron disfrutar.

La asistencia de Alexis Vega en el triunfo de México ante Australia:

¡GOOOOOOL Y EL PRIMERO DE MÉXICO!

¡Johan Vásquez se levanta en el área tras el córner y mete un frentazo! pic.twitter.com/4zKmeOOHt8 — Layvtime (@layvtime) May 31, 2026