Lejos quedó el ciclo de Martín Demichelis en Rayados, que partió de la institución en la previa del inicio del Mundial de Clubes 2025, durante el primer semestre del año pasado. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente para las dos partes.

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En el caso de la los Albiazules, atravesaron una temporada para el olvido, ya que más allá de llegar a las Semifinales del Apertura 2025 ante Toluca, donde terminaron eliminados, se estrellaron en este inicio de año al quedar eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 a una jornada del final y de la Concachampions 2026 luego de ser superado por Cruz Azul en Octavos de Final.

Sin embargo, todo parece ser diferente para el director técnico argentina, cuya cabeza se pidió en la región norte de México. Tras algunos meses de descanso, al DT le surgió la posibilidad de ser entrenador del Mallorca, que actualmente milita en LaLiga 2025-26.

Don Martín Demichelis. ❤️



🔝 El técnico del @RCD_Mallorca es el 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦 de abril en #LALIGAEASPORTS.#LALIGACOACHOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA — LALIGA (@LaLiga) April 24, 2026

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Así lo presentaron a través de un posteo en la cuenta oficial de ‘X’, ex Twitter, de la Primera División de España: “Don Martín Demichelis. El técnico del Mallorca es el Entrenador del Mes de abril en #LALIGAEASPORTS“. El equipo, más allá de su buen mes, sigue pelenado por mantener la categoría.

Y es que en el mes de abril el gran golpe de los Bermellones fue derrotar 2-1 al Real Madrid. Luego, sumó una goleada por 3-0 ante Rayo Vallecano y una igualdad 1-1 contra Valencia. Ahora, cerrará el mes ante Alavés en condición de visitante por la Jornada 33.

¿Cómo está siendo el ciclo de Martín Demichelis en Mallorrca?

Hasta el momento fueron 6 los duelos que dirigió el argentino en la institución española, donde cosechó hasta el momento 3 victorias, 2 empates y una derrota, significando el 61, 11% de efectividad. Con 35 unidades, el equipo marcha 15°, a solo dos unidades del Alavés, que es 18° y está en zona de descenso.

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En síntesis