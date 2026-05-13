Arsenal sigue liderando y así quedaron las posiciones de la Premier League tras el triunfo de Manchester City

El conjunto Ciudadano venció a Crystal Palace con un equipo alternativo y le mete presión a los Gunners en la recta final.

La batalla por el título de la Premier League 2025-26 sigue al rojo vivo. Manchester City disputó su duelo pendiente de la Jornada 31 ante Crystal Palace y consiguió una victoria importante para quedar a dos puntos del líder, Arsenal, a falta de dos partidos.

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El conjunto Ciudadano venció al Palace por 3-0 con goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho en el Etihad Stadium para llegar a los 77 puntos. De esta manera, Arsenal sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón, pero un tropiezo podría hacer que el trofeo no vaya para Londres.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

¿A qué equipos deben enfrentar Arsenal y Manchester City?

Arsenal : Burnley (L) y Crystal Palace (V)

: Burnley (L) y Crystal Palace (V) Manchester City: Bournemouth (V) y Aston Villa (L)

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