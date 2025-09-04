Es tendencia:
ELIMINATORIAS UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA

Uno de los máximos candidatos a la próxima Copa del Mundo comienza con la clasificación más esperada.

Por Lucas Lescano

España y Bulgaria quieren estar en el Mundial 2026.
España y Bulgaria quieren estar en el Mundial 2026.

La ilusión se pone en marcha. Bulgaria y España comienzan con el camino final a la clasificación al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá en las Eliminatorias UEFA que regalará grandes candidatos a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos se encuentra la Furia Roja, que este jueves visitará Sofía para intentar iniciar con el pie derecho.

Gran parte de la atención estará centrada en Lamine Yamal. La joya del Barcelona continúa con la curva ascendente en su espectacular nivel y por eso es uno de los líderes futbolísticos del proyecto que comanda Luis de la Fuente. En ese sentido, la joya del Barcelona estará acompañada por un equipo que funciona de gran manera hace meses.

Por el lado del local, por más que sean los menos favoritos a quedarse con el duelo, la ilusión de estar en casa es un agregado con el que buscarán complicar a uno de los mejores equipos del mundo. El duelo iniciará a las 12:45 del Centro de México, 13:45 en Bogotá y 15:45 de Buenos Aires. Además, podrá se visto a través de Sky Sports, Izzi Go y Disney+.

Ambos seleccionados son parte del Grupo E que también tiene a Turquía y Georgia. En esta instancia se juegan seis partidos, con localías invertidas que terminan por enviar el primero de cada zona al próxima Mundial, mientras que todos los segundos consiguen una oportunidad extra en la fase de Playoffs.

Alineación de Bulgaria para recibir a España

  • Ivan Dyulgerov
  • Nikolay Minkov
  • Marti Petrov
  • Anton Nedyakov
  • Fabian Nurnberger
  • Lukas Petkov
  • Ilia Greuv
  • Kiril Despodov
  • Gueorgui Milanov
  • Martin Petkov
  • Martin Mincev

    DT: Ilian Iliev.

Alineación de España para visitar a Bulgaria

  • UnaiSimón
  • Dani Carvajal
  • Pau Cubarsí
  • Dan Huijsen
  • Pedro Porro
  • Pedri
  • Rodri
  • Martí Zubimendi
  • Lamine Yamal
  • Mikel Oyarzabal
  • Nico Williams

    DT: Luis de la Fuente.
