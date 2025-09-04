¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Manuel Neuer en Eslovaquia vs. Alemania por las Eliminatorias UEFA?

Alemania hace su debut en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El siempre candidato visita a Eslovaquia este jueves desde las 12:45 hs (centro de México) por la primera Jornada del Grupo A. No obstante, ya sabe que lo hará sin dos jugadores que fueron clave en el último tiempo.

Se trata de Jamal Musiala y Manuel Neuer. El primero es una de las figuras del seleccionado, pero padeció una escalofriante lesión en el Mundial de Clubes. Tras chocar con Gianluigi Donnarumma en una jugada de los cuartos de final entre Bayern Munich y PSG, el mediocampista sufrió una luxación de tobillo y fractura de peroné que lo mantiene apartado desde entonces.

Neuer, por su parte, no presenta ninguna lesión y se mantiene activo con el Bayern Munich. Sin embargo, el emblemático portero se retiró de la Selección de Alemania el 21 de agosto de 2024. Se sumó a las salidas de Ilkay Gündogan, Toni Kroos y Thomas Müller; lo que marca un claro fin de era.

Jamal Musiala y Manuel Neuer en la Selección de Alemania (GETTY IMAGES)

¿Cuándo fue la última vez que Alemania ganó un título?

Si bien la historia del seleccionado alemán marca que están acostumbrados a ganar títulos, la realidad es que el último trofeo que levantaron fue la Copa Confederaciones 2017, cuando vencieron a Chile por 1-0 con un tanto de Lars Stindl. ¿Podrán pelear por el Mundial 2026?