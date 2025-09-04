Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Manuel Neuer en Eslovaquia vs. Alemania por las Eliminatorias UEFA?

Ambos jugadores del Bayern Munich brillan por su ausencia en la nómina del seleccionado teutón para esta fecha FIFA. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Jamal Musiala y Manuel Neuer no juegan ante Eslovaquia
© GETTY IMAGESJamal Musiala y Manuel Neuer no juegan ante Eslovaquia

Alemania hace su debut en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El siempre candidato visita a Eslovaquia este jueves desde las 12:45 hs (centro de México) por la primera Jornada del Grupo A. No obstante, ya sabe que lo hará sin dos jugadores que fueron clave en el último tiempo.

Se trata de Jamal Musiala y Manuel Neuer. El primero es una de las figuras del seleccionado, pero padeció una escalofriante lesión en el Mundial de Clubes. Tras chocar con Gianluigi Donnarumma en una jugada de los cuartos de final entre Bayern Munich y PSG, el mediocampista sufrió una luxación de tobillo y fractura de peroné que lo mantiene apartado desde entonces.

Neuer, por su parte, no presenta ninguna lesión y se mantiene activo con el Bayern Munich. Sin embargo, el emblemático portero se retiró de la Selección de Alemania el 21 de agosto de 2024. Se sumó a las salidas de Ilkay Gündogan, Toni Kroos y Thomas Müller; lo que marca un claro fin de era.

Publicidad
Jamal Musiala y Manuel Neuer en la Selección de Alemania (GETTY IMAGES)

Jamal Musiala y Manuel Neuer en la Selección de Alemania (GETTY IMAGES)

¿Cuándo fue la última vez que Alemania ganó un título?

Si bien la historia del seleccionado alemán marca que están acostumbrados a ganar títulos, la realidad es que el último trofeo que levantaron fue la Copa Confederaciones 2017, cuando vencieron a Chile por 1-0 con un tanto de Lars Stindl. ¿Podrán pelear por el Mundial 2026?

¡Inesperada noticia! La decisión de Ciudad de México de cara a la inauguración del Mundial 2026

ver también

¡Inesperada noticia! La decisión de Ciudad de México de cara a la inauguración del Mundial 2026

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juega Dembélé y Doué en Francia vs. Alemania por el tercer puesto de la Nations League?
UEFA

¿Por qué no juega Dembélé y Doué en Francia vs. Alemania por el tercer puesto de la Nations League?

Las alineaciones de Alemania vs. Francia por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2024-25
UEFA

Las alineaciones de Alemania vs. Francia por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2024-25

¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Antonio Rudiger ante Portugal?
UEFA

¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Antonio Rudiger ante Portugal?

Los 5 fichajes con los que Televisa buscaría ganarle el rating a TV Azteca
Mundial 2026

Los 5 fichajes con los que Televisa buscaría ganarle el rating a TV Azteca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo