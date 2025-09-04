¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Conmebol están llegando a su fin. Este jueves 4 de septiembre comienza una nueva doble fecha que buscará definir a los correspondientes clasificados al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, se enfrentarán Colombia y Bolivia en un duelo que puede ser definitivo para ambos seleccionados.

En la tradicional Barranquilla, los Cafeteros buscarán aprovecharse de uno de los equipos que peor rinde en condición de visitante. Para eso, los comandados por Néstor Lorenzo deberán colocar en el campo de juego lo mejor que tienen a disposición para no dejar ningún detalle librado al azar.

Con la presencia destacada de James Rodríguez, los locales intentarán escalar más allá del sexto puesto que ocupan en la tabla de posiciones con 22 puntos. Claro, la clasificación es casi un hecho, pero el primero que está quedando eliminado es Bolivia con 17 unidades.

En ese sentido, un triunfo visitante pondría las cosas muy ajustadas de cara al final del Eliminatorias. Por esa razón, los dirigidos por Óscar Villegas querrán dar uno de los grandes golpes de la clasificación y sorprender a todos. El duelo está previsto para las 17:30hs del Centro de México, 18:30hs de Bogotá y 20:30hs de Buenos Aires. Podrá ser visto mediante DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol, ya que en México no habrá transmisión oficial.

Alineación de Colombia para enfrentar a Bolivia

Camilo Vargas

Andrés Román

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Córdoba



DT: Néstor Lorenzo.

Alineación de Bolivia para visitar a Colombia

Carlos Lampe

Diego Medina

Luis Haquín

José Sagredo

Leonardo Zabala

Roberto Fernández

Gabriel Villamil

Moisés Villarroel

Henry Vaca

Moisés Panigua

Carmelo Algarañaz



DT: Óscar Villegas.

