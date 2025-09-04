¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Conmebol están llegando a su fin. Este jueves 4 de septiembre comienza una nueva doble fecha que buscará definir a los correspondientes clasificados al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, se enfrentarán Colombia y Bolivia en un duelo que puede ser definitivo para ambos seleccionados.
ver también
¿Por qué no juegan Daniel Muñoz y Kevin Castaño en Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?
En la tradicional Barranquilla, los Cafeteros buscarán aprovecharse de uno de los equipos que peor rinde en condición de visitante. Para eso, los comandados por Néstor Lorenzo deberán colocar en el campo de juego lo mejor que tienen a disposición para no dejar ningún detalle librado al azar.
Con la presencia destacada de James Rodríguez, los locales intentarán escalar más allá del sexto puesto que ocupan en la tabla de posiciones con 22 puntos. Claro, la clasificación es casi un hecho, pero el primero que está quedando eliminado es Bolivia con 17 unidades.
ver también
Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas
En ese sentido, un triunfo visitante pondría las cosas muy ajustadas de cara al final del Eliminatorias. Por esa razón, los dirigidos por Óscar Villegas querrán dar uno de los grandes golpes de la clasificación y sorprender a todos. El duelo está previsto para las 17:30hs del Centro de México, 18:30hs de Bogotá y 20:30hs de Buenos Aires. Podrá ser visto mediante DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol, ya que en México no habrá transmisión oficial.
Alineación de Colombia para enfrentar a Bolivia
- Camilo Vargas
- Andrés Román
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
DT: Néstor Lorenzo.
Alineación de Bolivia para visitar a Colombia
- Carlos Lampe
- Diego Medina
- Luis Haquín
- José Sagredo
- Leonardo Zabala
- Roberto Fernández
- Gabriel Villamil
- Moisés Villarroel
- Henry Vaca
- Moisés Panigua
- Carmelo Algarañaz
DT: Óscar Villegas.