Martín Anselmi se fue de manera inesperada de Cruz Azul hace unas semanas. El entrenador, en quien confiaban al máximo en el equipo cementero, tomó la decisión de salir tras recibir una oferta irresistible que no podía rechazar. El argentino fue llamado desde Portugal para sumarse a uno de los grandes de ese país: el Porto.

Publicidad

Publicidad

ver también Los dardos de Víctor Velázquez a Martín Anselmi tras su polémica salida de Cruz Azul

Sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaba, ya que los resultados hasta el momento no fueron positivos. Si bien lleva poco tiempo en el cargo, la afición del club portugués parece no tener mucha paciencia y, de a poco, comienza a soltarle la mano.

El golpe más duro para Anselmi fue la eliminación de la UEFA Europa League a manos de la Roma, y ahí fue cuando comenzaron los cuestionamientos. A esto se suma que los resultados en la liga portuguesa tampoco están siendo los mejores, y el DT sabe que debe mejorar muchas cosas.

Este lunes, el Porto igualó 1-1 ante Vitória Guimarães en condición de local y quedó a seis unidades de los líderes, que en este momento son Sporting de Lisboa y Benfica. Es por ese motivo que los aficionados despidieron al entrenador con silbidos y abucheos, muy disconformes con el presente de los “Dragones” desde su llegada.

Publicidad

Publicidad

Justamente, hace unos días, también habían apuntado contra Anselmi tras la eliminación en la Europa League, asegurando que contrataron a un “pasante” que no está a la altura de una institución tan grande. Tener a la afición en contra no es lo mejor y el DT sabe que tiene que mejorar lo antes posible.

ver también Aficionados del Porto arremeten contra Martín Anselmi: “Parece que contratamos un pasante…”

Los flojos números de Martín Anselmi en Porto

Más allá de que lleva pocos partidos al mando del equipo, los números de Anselmi hasta el momento no son los esperados. En siete encuentros, consiguió tan solo dos victorias, empató en cuatro ocasiones y sufrió una derrota. Sin embargo, tampoco convence desde lo futbolístico y ya no tiene tanto margen de error.

Publicidad