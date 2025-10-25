Es tendencia:
La brutal patada que recibió Luis Díaz que terminó en expulsión en Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Luis Díaz recibió una dura entrada en el partido de este sábado. Por suerte para el colombiano, el extremo no sufrió ninguna lesión.

Por Patricio Hechem

Luis Díaz recibió una dura patada
© Getty ImagesLuis Díaz recibió una dura patada

Bayern Múnich está afrontando este sábado su partido frente al Borussia Mönchengladbach por la Jornada 8 de la Bundesliga. Luis Díaz forma parte de la alineación titular en busca de una nueva victoria que mantenga al conjunto bávaro como el único líder del torneo.

El Bayern Múnich domina el partido desde el inicio y lo hace aún más desde que un jugador rival fue expulsado luego de realizarle una patada brutal a Luis Díaz. El colombiano recibió el balón abierto en la izquierda y Castrop Jens le cometió falta al barrerlo a la altura de la tibia.

En primera instancia el árbitro le sacó amarilla al futbolista del Borussia Mönchengladbach, pero luego el central revisó la acción a través del VAR y finalmente le mostró la tarjeta roja a Castrop Jens, quien le dio un duro golpe a Luis Díaz en el partido.

Patricio Hechem
