¿Por qué Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2025-26 se juega en el Estadio Johan Cruyff y no en el Camp Nou?

El cuadro blaugrana jugará ante los Azulones en el Estadio Johan Cruyff en lugar del Camp Nou, su habitual estadio a la hora de jugar de local.

Barcelona jugará ante Getafe en el Estadio Johan Cruyff en lugar del Camp Nou
Barcelona quiere seguir invicto en LaLiga 2025-26 y quiere pelearle el liderato al Real Madrid. Por la Jornada 5 del torneo español, el equipo de Hans-Dieter Flick recibe al Getafe. Los culés llevan tres victorias y un empate, mientras que los merengues ganaron los cinco cotejos que disputaron.

Con un triunfo, el cuadro catalán quedaría como escolta de los Merengues a solo dos unidades en el arranque del campeonato. Cada punto será clave para no perderle pisada a los líderes y mantener el envión anímico que le permita continuar con su buen inicio de temporada.

Lo curioso de este encuentro es que Barcelona hará de local en el Estadio Johan Cruyff y no en el Olímpico Lluís Companys, como lo hizo durante toda la temporada anterior. Esto se debe a que el Spotify Camp Nou aún no está habilitado tras su remodelación, que lleva más de dos años en curso.

El club esperaba poder reabrir parcialmente su estadio en noviembre de 2024, según lo anunciado por Joan Laporta en 2023, pero los retrasos en las obras han impedido que esto suceda. Mientras tanto, la directiva debió buscar alternativas para ubicar a los culés en casa durante sus partidos de LaLiga.

En las temporadas 2023-24 y 2024-25, Barcelona utilizó el Estadio Olímpico Lluís Companys, que tiene capacidad para 55.900 espectadores. Sin embargo, para este encuentro, el estadio no estuvo disponible debido al Piromusical, un espectáculo que engloba música, fuegos artificiales y diferentes elementos visuales.

¿Por qué Barcelona juega en el Estadio Johan Cruyff?

La directiva decidió entonces trasladar el partido al Estadio Johan Cruyff, un recinto más pequeño que normalmente acoge partidos del equipo femenino, el Barça B y las divisiones juveniles. El Johan Cruyff fue habilitado temporalmente para esta ocasión, a pesar de su escaso aforo, para que los culés puedan disputar el encuentro como locales. La capacidad es de solo 6.000 espectadores.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
