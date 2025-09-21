Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Barcelona vs. Getafe por la Jornada 5 de LaLiga 2025-26

Los Blaugranas y los Azulones se miden por una nueva jornada de la Primera División de España, donde ambos buscarán la victoria

Por Agustín Zabaleta

Barcelona y Getafe se miden por una nueva jornada de LaLiga
© Getty ImagesBarcelona y Getafe se miden por una nueva jornada de LaLiga

Por la Jornada 5 de la edición 2025-26 de LaLigaBarcelona Getafe se miden desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Johan Cruyff de la localidad de Sant Joan Despí. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.

Los cinco equipos más valiosos de la UEFA Champions League 2025-2026 según Transfermarkt

El equipo a cargo de Hans-Dieter Flick viene de empatar 1-1 en su visita a Rayo Vallecano, otro conjunto que está cerca de la ciudad de Madrid y marcha 2° con 10 unidades. Entresemana debutó por la UEFA Champions League 2025-26, en donde derrotó 2-1 de visitante al Newcastle de Inglaterra.

Del lado del equipo dirigido por José Bordalás, arriban con una gran victoria en casa por 2-0 ante Real Oviedo. Con 9 unidades, los Azulones se ubican en la parte alta de la tabla y no quieren bajar de ahí. Solo perdió en su visita a Valencia por 3-0.

La alineación confirmada de Barcelona vs. Getafe

  • Joan Garcia
  • Jules Koundé
  • Éric García
  • Andreas Christensen
  • Gerard Martín
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
  • Ferrán Torres
  • DT: Hans-Dieter Flick
¿El crack del futuro? Quién es Roony Bardghji, la nueva joya de Barcelona

La alineación confirmada de Getafe vs. Barcelona

  • David Soria
  • Kiko Femenía
  • Dakonam Djené
  • Abdel Abqar
  • Domingos Duarte
  • Diego Rico
  • Luis Milla
  • Mauro Arambarri
  • Mario Martín
  • Adrián Liso
  • Borja Mayoral
  • DT: José Bordalás
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
