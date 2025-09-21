Por la Jornada 5 de la edición 2025-26 de LaLiga, Barcelona y Getafe se miden desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Johan Cruyff de la localidad de Sant Joan Despí. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.

El equipo a cargo de Hans-Dieter Flick viene de empatar 1-1 en su visita a Rayo Vallecano, otro conjunto que está cerca de la ciudad de Madrid y marcha 2° con 10 unidades. Entresemana debutó por la UEFA Champions League 2025-26, en donde derrotó 2-1 de visitante al Newcastle de Inglaterra.

Del lado del equipo dirigido por José Bordalás, arriban con una gran victoria en casa por 2-0 ante Real Oviedo. Con 9 unidades, los Azulones se ubican en la parte alta de la tabla y no quieren bajar de ahí. Solo perdió en su visita a Valencia por 3-0.

La alineación confirmada de Barcelona vs. Getafe

Joan Garcia

Jules Koundé

Éric García

Andreas Christensen

Gerard Martín

Frenkie de Jong

Pedri

Dani Olmo

Raphinha

Robert Lewandowski

Ferrán Torres

DT: Hans-Dieter Flick

La alineación confirmada de Getafe vs. Barcelona