Por la Jornada 5 de la edición 2025-26 de LaLiga, Barcelona y Getafe se miden desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Johan Cruyff de la localidad de Sant Joan Despí. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.
El equipo a cargo de Hans-Dieter Flick viene de empatar 1-1 en su visita a Rayo Vallecano, otro conjunto que está cerca de la ciudad de Madrid y marcha 2° con 10 unidades. Entresemana debutó por la UEFA Champions League 2025-26, en donde derrotó 2-1 de visitante al Newcastle de Inglaterra.
Del lado del equipo dirigido por José Bordalás, arriban con una gran victoria en casa por 2-0 ante Real Oviedo. Con 9 unidades, los Azulones se ubican en la parte alta de la tabla y no quieren bajar de ahí. Solo perdió en su visita a Valencia por 3-0.
La alineación confirmada de Barcelona vs. Getafe
- Joan Garcia
- Jules Koundé
- Éric García
- Andreas Christensen
- Gerard Martín
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Dani Olmo
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Ferrán Torres
- DT: Hans-Dieter Flick
La alineación confirmada de Getafe vs. Barcelona
- David Soria
- Kiko Femenía
- Dakonam Djené
- Abdel Abqar
- Domingos Duarte
- Diego Rico
- Luis Milla
- Mauro Arambarri
- Mario Martín
- Adrián Liso
- Borja Mayoral
- DT: José Bordalás