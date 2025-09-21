Es tendencia:
¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Getafe por la Jornada 5 de LaLiga 2025-26?

La joven estrella española no será parte del duelo de los Blaugranas ante los Azulones por la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

Lamine Yamal no será parte del duelo de Barcelona ante Getafe por LaLiga
Por la Jornada 5 de LaLiga 2025-26, Barcelona recibe a Getafe en un partido donde los dos conjuntos buscarán la victoria para acercarse a sus objetivos. El partido será este domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Johan Cruyff de la localidad de Sant Joan Despí.

Para este duelo, el director técnico Hans-Dieter Flick no contará con una pieza clave del equipo. El delantero Lamine Yamal no será parte del equipo y ni siquiera integrará el banquillo. La razón es que en la última fecha FIFA sufrió una pequeña lesión que lo marginó de algunos partidos y buscarán que se recupere al 100%.

¿Quién será el reemplazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Getafe?

Con esta noticia, el atacante Ferrán Torres será el titular por una de las bandas. Los reportes indican que el español irá por la banda izquierda, mientras que Raphinha se recostará por el lado derecho del ataque de los Blaugranas. Robert Lewandowski será el delantero centro.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Getafe sin Lamine Yamal?

Sin Lamine Yamal el conjunto catalán formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Azulones: García; Koundé, García, Christensen, Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Lewandowski y Torres.

