El Barcelona vuelve a jugar después de lo que fue la Fecha FIFA de este mes. El equipo de Hansi Flick recibe este domingo 14 de septiembre al Valencia por la Jornada 4 de LaLiga en un partido que comienza a las 13:00hs (CDMX) y el conjunto culé busca volver a la victoria.

Además, el Real Madrid ya ganó su partido así que el Barcelona necesita ganar para no perderle pisada a su máximo rival. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar para este duelo ante Valencia con Lamine Yamal, la gran estrella del equipo.

Lamine Yamal no estará presente en el partido por una lesión leve. El entrenador del Barcelona evidenció su enojo en la conferencia previa al juego y le echó la culpa a Luis de la Fuente y a la Selección de España porque “no cuidaron al jugador pese a estar enterados de sus dolores”.

De acuerdo a lo revelado por el club, el jugador tiene molestias en el pubis y por eso no jugará. Lamine Yamal estuvo presente en los partidos de España frente a Bulgaria y Turquía y Hansi Flick comentó que en la Selección le dieron analgésicos al futbolista para que pueda disputar estos encuentros.

De esta manera, el Barcelona prefiere preservar la salud de su máxima estrella considerando que recién comenzó la temporada y que el conjunto culé debuta el próximo jueves en la UEFA Champions League, en un partido contra el Newcastle en Inglaterra.

Los partidos sin Lamine Yamal

Al Barcelona no le ha ido del todo bien en los partidos que jugó sin Lamine Yamal en la temporada pasada. El joven se perdió cinco encuentros: dos de ellos fueron victorias (contra Stade Brestois en Champions League y frente a Barbastro en Copa del Rey), pero en LaLiga no pudo ganar en los tres juegos que no estuvo la estrella (derrota con Atlético de Madrid y Real Sociedad y empate con Celta de Vigo).

