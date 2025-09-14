Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26?

Lamine Yamal no está presente en el partido por molestias físicas. Conoce en detalle la lesión del joven de 18 años.

Por Patricio Hechem

Lamine Yamal no juega con Barcelona ante Valencia
© Getty ImagesLamine Yamal no juega con Barcelona ante Valencia

El Barcelona vuelve a jugar después de lo que fue la Fecha FIFA de este mes. El equipo de Hansi Flick recibe este domingo 14 de septiembre al Valencia por la Jornada 4 de LaLiga en un partido que comienza a las 13:00hs (CDMX) y el conjunto culé busca volver a la victoria.

Además, el Real Madrid ya ganó su partido así que el Barcelona necesita ganar para no perderle pisada a su máximo rival. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar para este duelo ante Valencia con Lamine Yamal, la gran estrella del equipo.

Lamine Yamal no estará presente en el partido por una lesión leve. El entrenador del Barcelona evidenció su enojo en la conferencia previa al juego y le echó la culpa a Luis de la Fuente y a la Selección de España porque “no cuidaron al jugador pese a estar enterados de sus dolores”.

Publicidad

De acuerdo a lo revelado por el club, el jugador tiene molestias en el pubis y por eso no jugará. Lamine Yamal estuvo presente en los partidos de España frente a Bulgaria y Turquía y Hansi Flick comentó que en la Selección le dieron analgésicos al futbolista para que pueda disputar estos encuentros.

De esta manera, el Barcelona prefiere preservar la salud de su máxima estrella considerando que recién comenzó la temporada y que el conjunto culé debuta el próximo jueves en la UEFA Champions League, en un partido contra el Newcastle en Inglaterra.

Los partidos sin Lamine Yamal

Al Barcelona no le ha ido del todo bien en los partidos que jugó sin Lamine Yamal en la temporada pasada. El joven se perdió cinco encuentros: dos de ellos fueron victorias (contra Stade Brestois en Champions League y frente a Barbastro en Copa del Rey), pero en LaLiga no pudo ganar en los tres juegos que no estuvo la estrella (derrota con Atlético de Madrid y Real Sociedad y empate con Celta de Vigo).

Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Thiago Almada en Atlético de Madrid vs. Villarreal?
UEFA

¿Por qué no juega Thiago Almada en Atlético de Madrid vs. Villarreal?

¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por LaLiga
UEFA

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por LaLiga

Las alineaciones de Milan vs. Bologna por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Milan vs. Bologna por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo