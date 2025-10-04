Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juega Alisson Becker en Chelsea vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Alisson Becker no está presente en el partido de este sábado. El motivo de la ausencia del portero del Liverpool.

Por Patricio Hechem

Alisson Becker no juega con Liverpool ante Chelsea
© Getty ImagesAlisson Becker no juega con Liverpool ante Chelsea

Este sábado continúa la Jornada 7 de la Premier League y uno de los principales partidos del fin de semana es el que disputan Chelsea y Liverpool. Los equipos se encuentran en Stamford Bridge para el encuentro que inicia a partir de las 10:30hs (CDMX).

Publicidad

Con respecto al equipo de Arne Slot, el Liverpool viene de sufrir su primera derrota en la Premier League el fin de semana pasado. Los Reds perdieron por 2-1 ante Crystal Palace y buscarán este sábado volver al triunfo, aunque tendrán que hacerlo sin Alisson Becker.

Pronósticos Chelsea vs Liverpool: el líder de la Premier League tiene una visita de alto riesgo

ver también

Pronósticos Chelsea vs Liverpool: el líder de la Premier League tiene una visita de alto riesgo

El portero no está disponible para enfrentar al Chelsea por problemas físicos. El brasileño sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales el martes pasado en el juego del Liverpool ante Galatasaray por la UEFA Champions League.

Alisson Becker estará varias semanas de baja e incluso podría tardar más de un mes en recuperarse. Es una ausencia importante para el Liverpool de cara a este partido contra el Chelsea, pero el líder de la Premier League tiene un suplente de muy buen nivel.

Publicidad

¿Quién reemplaza a Alisson Becker?

El sustituto de Alisson Becker es Giorgi Mamardashvili, el portero georgiano de 25 años. El Liverpool se lo fichó al Valencia la temporada pasada, pero lo dejó un año más a préstamo en el club español. Pero desde esta campaña ya forma parte del plantel y ahora tendrá la oportunidad de jugar por el brasileño.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Florian Wirtz en Chelsea vs. Liverpool?
UEFA

¿Por qué no juega Florian Wirtz en Chelsea vs. Liverpool?

¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Liverpool?
UEFA

¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Liverpool?

Las alineaciones de Chelsea vs. Liverpool por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Chelsea vs. Liverpool por la Premier League

Las alineaciones de Real Madrid vs. Villarreal
Futbol Internacional

Las alineaciones de Real Madrid vs. Villarreal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo