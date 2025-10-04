¿Por qué no juega Alisson Becker en Chelsea vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Este sábado continúa la Jornada 7 de la Premier League y uno de los principales partidos del fin de semana es el que disputan Chelsea y Liverpool. Los equipos se encuentran en Stamford Bridge para el encuentro que inicia a partir de las 10:30hs (CDMX).

Con respecto al equipo de Arne Slot, el Liverpool viene de sufrir su primera derrota en la Premier League el fin de semana pasado. Los Reds perdieron por 2-1 ante Crystal Palace y buscarán este sábado volver al triunfo, aunque tendrán que hacerlo sin Alisson Becker.

El portero no está disponible para enfrentar al Chelsea por problemas físicos. El brasileño sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales el martes pasado en el juego del Liverpool ante Galatasaray por la UEFA Champions League.

Alisson Becker estará varias semanas de baja e incluso podría tardar más de un mes en recuperarse. Es una ausencia importante para el Liverpool de cara a este partido contra el Chelsea, pero el líder de la Premier League tiene un suplente de muy buen nivel.

¿Quién reemplaza a Alisson Becker?

El sustituto de Alisson Becker es Giorgi Mamardashvili, el portero georgiano de 25 años. El Liverpool se lo fichó al Valencia la temporada pasada, pero lo dejó un año más a préstamo en el club español. Pero desde esta campaña ya forma parte del plantel y ahora tendrá la oportunidad de jugar por el brasileño.