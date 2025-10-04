Es tendencia:
¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Cole Palmer no está presente en el partido de este sábado del Chelsea. El motivo de la ausencia del inglés.

Por Patricio Hechem

Cole Palmer no juega con Chelsea ante Liverpool
© Getty ImagesCole Palmer no juega con Chelsea ante Liverpool

Chelsea y Liverpool se enfrentan este sábado por la Jornada 7 de la Premier League. Al menos en la previa se lo considera como el partido más atractivo del fin de semana en el torneo porque habrá grandes estrellas en el campo en ambos equipos.

Sin embargo, algunas figuras no estarán disponibles para disputar este gran encuentro que inicia a las 10:30hs (CDMX). Uno de estos futbolistas es Cole Palmer, el jugador más creativo y desequilibrante del Chelsea desde su llegada al club procedente del Manchester City.

El jugador de los Blues ha estado sufriendo molestias en su ingle que no le han permitido estar al 100% desde lo físico en los partidos. Cole Palmer solo estuvo presente en 4 de los 10 encuentros que disputó el Chelsea en la temporada debido a su situación física.

El último juego en el que Cole Palmer sumó minutos fue el del 20 de septiembre ante el Manchester United. Sin embargo, el inglés tuvo que ser sustituido en la primera mitad por estas molestias.

Cole Palmer es una de las grandes figuras del Chelsea y ha sido un problema para Enzo Maresca el no poder contar con el futbolista. Y el entrenador no podrá utilizarlo este sábado ante Liverpool, el líder de la Premier League, y se espera que vuelva luego de la Fecha FIFA.

La alineación de Chelsea ante Liverpool

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Trevoh Chalobah
  • Badiashile
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Estevao
  • Pedro Neto
  • Alejandro Garnacho
  • Joao Pedro
patricio hechem
Patricio Hechem
