¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Olympique de Marsella vs. PSG por la Ligue 1 de Francia?

El atacante francés no será parte del conjunto titular que disputará el Clásico ante los Olímpicos por la Primera División de Francia.

Por Agustín Zabaleta

Ousmane Dembélé no será parte del duelo clásico del PSG ante Marsella por la Ligue 1
Por la Jornada 5 de la Ligue 1 2025-26PSG visita a Marsella en el partido más importante del país al tratarse de Le Classique. El duelo será este lunes 22 de septiembre desde las 12:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Velódrome de la ciudad de Marsella.

Para este duelo, el director técnico Luis Enrique no contará con una pieza clave del equipo. El delantero Ousmane Dembélé no será parte del equipo y ni siquiera integrará el banquillo. La razón es que en la última Fecha FIFA sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho y será baja por alrededor de seis semanas.

¿Quién será el reemplazo de Ousmane Dembélé en Olympique de Marsella vs. PSG?

Con esta noticia, el atacante Bradley Barcola será el titular por una de las bandas. Los reportes indican que el francés irá por la banda derecha, mientras que Khvicha Kvaratskhelia se recostará por el lado derecho del ataque de los Blaugranas. Gonçalo Ramos será el delantero centro.

¿Cuál será la alineación de Olympique de Marsella vs. PSG sin Ousmane Dembélé?

Sin Ousmane Dembélé el conjunto rojiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Olímpicos: Chevalier; Hernández, Beraldo, Zabarnyi, Hakimi; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Ramos y Kvaratskhelia.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
