Cada vez falta menos para conocer quién será el ganador del Balón de Oro 2025. El próximo lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, se llevará a cabo la ceremonia en la que se conocerá quién se quedará con el premio que reconoce al mejor jugador de la pasada temporada según la revista France Football.

Si bien la lista de nominados abarca 30 nombres, la mayoría de los especialistas coincide en que los dos máximos favoritos para hacerse con el premio son Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. En esa misma sintonía se encuentra Kylian Mbappé, quien afirmó que su compatriota y compañero en la selección de Francia merece quedarse con el trofeo.

“Ousmane se lo merece, lo apoyé desde un principio. Si fuera por mí, le llevaría el trofeo a su casa”, manifestó el delantero de Real Madrid en una entrevista con Telefoot. Cabe destacar que Mbappé también figura en la lista de candidatos a hacerse con el Balón de Oro, aunque todo parece indicar que sus posibilidades están por debajo de las de su ex ladero en PSG y Yamal.

Kylian Mbappé afirmó que Ousmane Dembélé merece ganar el Balón de Oro. (Getty Images)

Durante la temporada 2024-2025, Ousmane Dembélé se destacó como uno de los mejores valores del equipo parisino. Sin ir más lejos, disputó 53 partidos, anotó 35 goles y asistió en 16 oportunidades teniendo en cuenta todas las competencias. Además, colaboró en los títulos de UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa nacional.

¿Cuáles son los criterios para definir al ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro reconoce a un jugador por lo realizado durante una temporada futbolística (desde el 1° de julio al 30 de junio) en distintas facetas. Los tres criterios que entran en evaluación son: desempeño individual e impacto colectivo, títulos colectivos y rendimiento con el equipo y Fair Play.

Vale recordar que la votación está a cargo de 100 periodistas de los 100 mejores países clasificados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos selecciona a cinco futbolistas en orden de preferencia. El primero recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto, uno.