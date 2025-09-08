Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Ousmane Dembélé en PSG

En el futbol actual hay jugadores que marcan diferencia y que están considerados entre los mejores del mundo. Dos de los que más se destacan son Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, quienes vienen de ser figuras tanto en sus clubes como en sus selecciones y que prometen seguir dando mucho de qué hablar en esta nueva temporada.

El español y el francés no solo son protagonistas en el terreno de juego, sino que también están en la pelea por el Balón de Oro 2025. Para muchos, el talento de Yamal es insuperable y lo pone como principal candidato. Sin embargo, otros sostienen que Dembélé, gracias a la gran cantidad de títulos obtenidos, es quien realmente merece llevarse el galardón.

Más allá del debate futbolístico, también resulta interesante la comparación entre lo que perciben ambos futbolistas en sus equipos. Según el medio francés L’Équipe, Ousmane Dembélé recibe alrededor de 18 millones de euros por temporada en el París Saint-Germain, un contrato que lo ubica entre los mejores pagados de la Ligue 1.

En el caso de Lamine Yamal, todavía no alcanza esa cifra, aunque está muy cerca. De acuerdo con el medio español ABC, el joven de Barcelona percibe un salario de 15 millones de euros por año, algo que lo convierte en una de las grandes estrellas del plantel culé a pesar de su corta edad.

Valor de mercado de Lamine Yamal vs. Ousmane Dembélé

La diferencia se hace aún más notoria cuando se observa el valor de mercado de ambos jugadores. Según datos de Transfermarkt, Yamal está tasado en 200 millones de euros, lo que lo posiciona como el futbolista más valioso del 2025, superando ampliamente a otros cracks de su generación.

Por el lado de Dembélé, el extremo francés se encuentra muy por debajo en esta comparación. Su tasación es de 90 millones de euros, una cifra importante pero que está muy lejos de la que alcanza Lamine Yamal, quien se perfila como el gran referente del futbol mundial en los próximos años.