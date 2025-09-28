Es tendencia:
¿Por qué no juegan Raphinha y Joan García en Barcelona vs. Real Sociedad por la LaLiga 2025-26?

Raphinha y Joan García no están presentes en el partido de este domingo. Conoce el detalle de sus lesiones.

Por Patricio Hechem

Raphinha y Joan García no juegan con Barcelona ante Real Sociedad
El Barcelona juega este domingo 28 de septiembre su partido correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga 2025-2026. El rival del equipo culé es la Real Sociedad y el partido, el cual se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic, comienza a las 10:30hs (CDMX).

El Barcelona es uno de los equipos que mejor comenzó la temporada y lleva cuatro victorias consecutivas contando todas las competiciones. Sin embargo, el conjunto culé ha sufrido algunas lesiones en estas últimas semanas como por ejemplo la de Raphinha y la de Joan García.

Primero hay que decir que ambos jugadores se lesionaron luego de lo que fue la victoria por 3-1 del Barcelona ante Real Oviedo del jueves pasado. Con respecto al brasileño, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

El delantero estará unas tres semanas ausentes en el equipo. Por su parte, Joan García, el flamante fichaje en la portería del Barcelona, sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El arquero pasó por el quirófano y se espera que sea baja por 4-6 semanas.

Los próximos partidos del Barcelona

El Barcelona jugará tres encuentros antes de que se lleve a cabo la Fecha FIFA de octubre. El equipo culé recibe este domingo a la Real Sociedad por LaLiga, luego se enfrentará al PSG por la Champions League el miércoles 1 de octubre y el domingo 5 de dicho mes viajará a Andalucía para cruzarse con el Sevilla.

Por lo tanto, Hansi Flick no podrá contar con dos futbolistas importantes para el próximo mes. Pero la noticia positiva es que Lamine Yamal, la gran estrella, ya está recuperado de sus molestias en el pubis y este domingo ante Real Sociedad volverá a sumar minutos.

