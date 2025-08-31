Es tendencia:
¿Por qué no juegan Robert Lewandowski y Pau Cubarsí en Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

Repasa el motivo de la ausencia del centrodelantero polaco y el defensor español.

Por Lucas Lescano

Dos figuras importantes estarán fuera en el juego del Barcelona ante Rayo Vallecano.
© Getty ImagesDos figuras importantes estarán fuera en el juego del Barcelona ante Rayo Vallecano.

Barcelona tiene una dura visita a Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga. Los comandados por Hansi Flick buscarán continuar por la senda de la victoria y para eso, el entrenador alemán decidió dejar en el banquillo de los relevos a dos figuras importantes que esperarán su oportunidad entre los sustitutos.

Las alineaciones de Rayo Vallecano vs. Barcelona por la Jornada 3 de LaLiga 2025-26

La razón por la que no juegan Lewandowski ni Cubarsí

Tanto Robert Lewandowski como Pau Cubarsí no serán parte del XI inicial blaugrana que visitará Vallecas. La decisión para que el centrodelantero polaco y el defensor español no estén desde el inicio se debe a una cuestión puramente táctica, ya que Flick considera que para la dupla central están en mejores condiciones otros compañeros y lo mismo para el frente de ataque.

En la primera línea de Barcelona estarán Eric García y Andreas Christensen, por lo que el español y el danés serán los encargados de intentar mantener el arco en 0. En el caso de los atacantes, como referencia más definida aparecerá Ferrán Torres, dejando clara la intención del entrenador de no contar con un ‘9’ fijo.

Publicidad

La búsqueda de Flick en ataque implica dinámica y movilidad constante. Si bien conoce de sobra a Lewandoski por la época dorada que compartieron en Bayern Múnich, lo cierto es que por estos tiempos Hansi prefiere otro tipo de jugador en lugar del polaco. De todas maneras, el goleador estará listo para cuando lo necesiten dentro del campo de juego.

Alineación del Barcelona para visitar al Rayo Vallecano

  • Joan García
  • Eric García
  • Jules Koundé
  • Andreas Christensen
  • Alejandro Baldé
  • Frenkie De Jong
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Ferrán Torres
