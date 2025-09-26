¡Está listo! El mensaje con el que Lamine Yamal anunció su regreso con Barcelona tras la lesión

Parecía que se le iba a complicar el partido al Barcelona de este jueves frente al Real Oviedo porque lo comenzó perdiendo. Sin embargo, en la segunda mitad el conjunto culé mostró otra cara y derrotó a su rival por 3-1 en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga.

Lamine Yamal no disputó este juego, como tampoco estuvo presente en los tres anteriores incluyendo el partido ante Newcastle por la UEFA Champions League. El joven de 18 años venía sufriendo una pubalgia que no le permitía estar dentro del campo.

ver también De Toluca al mundo: el ranking que lidera Lamine Yamal y en el que compite Alexis Vega

El Barcelona se tomó todos los recaudos posibles para que Lamine Yamal se recupere de la mejor manera. Además, al ver que el equipo igual estaba funcionando y ganando, esto le dio tranquilidad a Hansi Flick y al jugador para rehabilitarse sin apurarse.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, después un mes de su último partido con el Barcelona, Lamine Yamal anunció su regreso. “Hey, estoy de vuelta”, escribió la estrella en una publicación en su historia de Instagram en la que además compartió un video de algunas jugadas suyas.

La publicación de Lamine Yamal (@lamineyamal)

Los próximos partidos del Barcelona

Luego de estar presente el lunes pasado en la ceremonia del Balón de Oro, en la cual Lamine Yamal terminó segundo por detrás de Ousmane Dembélé, el joven volverá a sumar minutos este domingo frente a la Real Sociedad por LaLiga. Pero todos esperan lo que será el próximo juego del club en la Champions League.

Publicidad

Publicidad

La expectativa es alta porque el Barcelona se enfrentará con el PSG el miércoles 1 de octubre. Muchos creen que Lamine Yamal buscará tener una temporada de ‘venganza’ después de no haber ganado el Balón de Oro y se cruzará dentro de poco con el vigente campeón de la Champions League.