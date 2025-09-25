Gorosito denunció altercado con dirigente de U. de Chile: “Nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. El conjunto peruano no logró tener un juego redondo y le dijeron adiós a la competición internacional este jueves 25 de setiembre. Tras el encuentro se conoció que hubo un pequeño altercado con un dirigente del cuadro local, así lo dio a conocer Néstor Gorosito en conferencia de prensa.

A la hora de la conferencia de prensa, Néstor Gorosito estuvo contestando todas las preguntas con normalidad. Hablando de la dolorosa derrota que sufrieron a manos del cuadro de la Universidad de Chile. Pero lo curioso fue en la última interrogante que le hicieron, consultando sobre un altercado que hubo tras el encuentro en vestuarios.

Es así como el ‘Pipo’ no dudó en responder de la siguiente forma: “Un señor de barba de acá, un flaco alto, no sé quién es, dijo “váyanse para casita”, desubicado; nosotros no decimos que estuvieron mostrando el culo en Argentina“, expuso el entrenador.

Publicidad

Publicidad

Desde la llegada a Chile, el cuadro ‘blanquiazul’ ha tenido varios inconvenientes con el cuadro de la Universidad de Chile. Incluso el cuadro de La Victoria hizo una denuncia a la misma Conmebol por actos que consideran ofensivos de parte de los hinchas locales.

Néstor Gorosito criticado por los hinchas

La eliminación ha sido un golpe bastante duro para los hinchas, los cuales consideran que se regaló la temporada con Néstor Gorosito. Esto después de quedarse sin nada, pues en la competencia internacional ya están fuera y en la Liga 1 están bastante complicados.

Publicidad

Publicidad

Apostaron bastante por la Copa Sudamericana, dejando atrás el fútbol peruano y hoy están lejos de competir contra Universitario de Deportes. Cuadro que hoy mismo dependen de ellos mismos para lograr un nuevo título, siendo por ahora los dominadores del Perú sin ninguna competencia.

Y justo esto hace que se comience a dudar sobre lo que sería la renovación del ‘Pipo’ en Alianza Lima. Pues todo indica que se quedarán sin pelear por el título nacional, lo cual es un revés importante. Por ahora se conoce que en Matute quieren mantenerlo un año más, Franco Navarro que fue el que lo trajo confía en él y es posible que se mantenga en el cargo para el próximo año 2026.

ver también Responsabilizan a Néstor Gorosito por la eliminación de Alianza Lima debido a este error: “Regalaste el año”