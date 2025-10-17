La directiva de Alianza Lima viene evaluando opciones de fichajes de cara a la temporada 2026. Durante las últimas horas se filtró la información de que tienen en mente el arribo de un delantero extranjero para darle mayor categoría y calidad a la zona ofensiva, al margen de que jugadores como Hernán Barcos y Paolo Guerrero podrían quedarse en el plantel. Hablamos de un goleador panameño que incluso le anotó a los íntimos en la Copa Sudamericana 2025.

Nos referimos a Azarías Londoño, actual delantero de Universidad Católica de Ecuador y que enfrentó a Alianza Lima en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El panameño tiene 24 años de edad y de acuerdo a una reciente revelación del diario local ‘Líbero‘ se ha podido conocer que desde el área deportiva de Matute lo tienen en carpeta como un importante refuerzo pensando en la competencia local e internacional del próximo año.

Fuente: Universidad Católica de Ecuador

“La dirección deportiva blanquiazul está sumamente interesada en poder firmar Azarías Londoño, por lo que ya lo pusieron en agenda para la próxima temporada. Sin embargo, por el momento aún no se han establecido los contactos para iniciar las negociaciones entre las partes. El delantero finaliza contrato a final de la temporada”; informó ‘Líbero‘ en sus canales digitales y por lo cual también es importante mencionar que el ‘9’ termina contrato con Universidad Católica de Ecuador a fines de la presente temporada.

¿Qué dice la prensa deportiva de Panamá sobre el interés de Alianza Lima por Azarías Londoño?

Durante una de las recientes ediciones del programa deportivo ‘A La Candela‘ de Panamá, se ha podido conocer cuál sería la postura de Azarías Londoño respecto a su futuro cercano ahora que genera interés de fichaje en Alianza Lima gracias a su buena temporada con camiseta de Universidad Católica de Ecuador, club en donde por cierto ha podido destacar con 9 goles y 10 asistencias en 35 partidos disputados en este año 2025 entre LigaPro y Copa Sudamericana.

“Azarías Londoño en la mira de Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima. En Perú me dicen que sí es cierto que Alianza Lima lo quiere y lo tienen en una carpeta de 5 delanteros, pero la idea de Universidad Católica de Ecuador es renovarle porque se acaba el contrato en diciembre de este año y la idea del jugador es regresar a Europa, recordando que estuvo en Portugal”; comentaron en el espacio deportivo panameño anteriormente expuesto.

¿Cuál será el futuro de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Con el interés de la directiva de Alianza Lima en contratar a un delantero extranjero pensando en la temporada 2026, cualquiera podría pensar que tanto Hernán Barcos como Paolo Guerrero podrían quedar sin espacio en la ofensiva del equipo. Distintas informaciones en el medio local aseguran que no sería así y que ambos delanteros se quedarían firmes en la institución para seguir jugando en el buen nivel que han venido mostrando hasta el momento. Dicho esto, solo se espera el término de la Liga 1 2025 para conocer las decisiones en concreto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

¿Cuánto cuesta Azarías Londoño actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Azarías Londoño tiene una cotización de 800 mil euros, lo que en soles daría un promedio muy cercano a los 2.7 millones. Con 24 años de edad y un buen presente en Universidad Católica de Ecuador, sería un buen negocio para Alianza Lima fichar a este delantero panameño que tiene proyección de venta apuntando a mejores mercados. Veremos si es que empieza a darse una negociación al respecto ya que interés en Matute sí existe.

Fuente: Transfermarkt

