Pedro García y ‘Chiquito’ Flores lanzaron polémicos comentarios sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El caso de denuncia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña es el tema del momento, aunque es muy probable que todavía falten conocer más episodios. A raíz de lo sucedido es que se tienen distintas versiones y opiniones respecto al comportamiento de los protagonistas, a tal punto de que Pedro García tomó una llamativa postura que generó tendencia nacional.

Durante la más reciente edición del programa deportivo ‘Doble Punta‘, el cual por cierto fue uno de los que más rebotó la noticia al coincidir con el horario de la misma desde que se originó en Argentina, fue el comunicador deportivo quien abarcó un ámbito mucho más allá de lo futbolístico y deportivo para analizar la condición humana de los protagonistas en un asunto de tanta gravedad.

“El ser humano, su condición humana incluye fallar. Ahora, ¿yo voy a crucificar al que falló? Yo cristiano no lo crucifico porque los seres humanos somos seres fallidos. ¡Ay, no! Yo no fallo, yo no tengo pecado. No. Los seres humanos fallan. Ya me salgo del plano periodístico-futbolístico, me voy a la condición humana de los tipos que la han cagado, la recontra cagaron”; enfatizó Pedro García.

Siguiendo en esta misma línea, el periodista hizo énfasis en la siguiente postura para terminar con su análisis. “¿Me quiero poner en el plan acusador de decir: Tú pecador, yo santo? El que lo quiera hacer, hágalo. Yo no lo quiero hacer. El que la condición humana la condición humana incluye que somos seres fallidos. A veces fallamos con énfasis, recontra cagándola toda. Es el caso de ellos”.

Las reacciones en redes sociales al análisis de Pedro García tras el escándalo en Alianza Lima

ver también Hinchas de Alianza Lima vuelven a pensar en Barcos y Lavandeira tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

A raíz de estas recientes declaraciones por parte de Pedro García, las redes sociales se incendiaron y prácticamente no tuvieron ningún tipo de reparo en cuestionar duramente la presunta defensa hacia la denuncia por agresión sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Si bien el periodista trató de aclarar bien lo que dijo, no funcionó y fue tendencia durante la mañana.

“Pedro García debería leer menos la Biblia y empezar a familiarizarse con el Código Penal. Una violación no es un pecado, un error, una falla. Una violación es un delito”, “Triste que haga quedar mal a la comunidad cristiana usando la religión como excusa” y “A mí me cae muy mal y por este tipo de perlas no puedo considerarlo un gran profesional”; se puede apreciar en ‘X’.

El polémico comentario de Juan ‘Chiquito’ Flores sobre la denuncia en Alianza Lima

Juan Flores, exguardameta nacional y hoy comentarista deportivo en programas digitales, también se refirió al más reciente caso de Alianza Lima que involucra gravemente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Siendo bastante polémico en su participación, dejó entrever que las decisiones tomadas en su momento también podrían ser parte de las terribles consecuencias conocidas.

“Yo también he sido futbolista. Si una mujer va contigo a un hotel, es por algo y no es solo para mirarse las caras. Ahora, la gente me va a decir que yo hago lo mismo, pero si uno invita a alguien a un hotel no es para echarme a dormir o contarle cuentos. No quiero defender a nadie, pero hay que ver la profundidad del tema”; manifestó el popular ‘Chiquito‘ en el programa ‘El Último Aliento.

