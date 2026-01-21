“Tengo la ambición de…”: la revelación de Agustín Álvarez sobre fichar por Alianza Lima a pedido de Pablo Guede

El día de hoy se confirmó de manera oficial la inscripción de hasta 7 extranjeros en los equipos participantes de la Liga 1 2026, con lo cual algunos ultiman detalles para cerrar con sus contrataciones. Alianza Lima es uno de ellos y no quiere perder el tiempo, así que el nombre de Agustín Álvarez genera tendencia al estar siendo analizado por Pablo Guede para sumarse al equipo.

Fuente: Montevideo City Torque.

Es más, el propio protagonista de la noticia fue quien dio detalles de lo que podría ser su futuro cercano y del acercamiento concreto que ha podido tener con Alianza Lima gracias a su representante. Si bien por ahora no hay una oferta concreta para ficharlo, es muy importante resaltar que efectivamente se han dado conversaciones para traerlo y lo concreto es que la idea no le desagrada.

“Estamos en conversaciones. Estoy entrenando en mi equipo, apartado obviamente porque yo no quiero quedarme y busco una salida. Sí es real que se está hablando con Alianza, pero creo que no hubo nada formal. Estamos a la espera de que pueda surgir porque Alianza es un equipo grande y tengo mucha ambición de poder estar ahí”; confesó Agustín Álvarez en una reciente conversación con el periodista José Varela.

Las características de juego de Agustín Álvarez y su actualidad contractual

Agustín Álvarez pertenece actualmente a las filas de Montevideo City Torque, club en donde por cierto tiene contrato hasta diciembre del año 2027, aunque durante la temporada 2025 jugó a préstamo en Unión La Calera de Chile. Hoy, si bien entrena con el equipo uruguayo y se mantiene bien en lo físico, su objetivo es competir en otro lado. Es ahí en donde el interés de Alianza Lima lo atrae.

Respecto a sus características de juego, el volante dio detalles de cómo se comporta en el campo y de la manera en que colaboraría en Matute. “Por lo que había visto, necesitaban un volante central más raspador y posicional. A mí me gusta tener la pelota. Si tengo que defender, defiendo, pero obviamente mi fuerte es más la tenencia de pelota, la salida limpia y el primer pase seguro. Si tengo que meter o correr, lo hago. Tengo un gran despliegue”.

Fuente: Unión La Calera.

El próximo reto de Alianza Lima en la previa del inicio de la Liga 1 2026

Luego de competir en la Serie Río de la Plata 2026 que se realizó en Uruguay, Alianza Lima se prepara para ‘La Noche Blanquiazul 2026‘. Además de la presentación de la nueva plantilla, el plato fuerte de la jornada será el duelo amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi. La cita es el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y luego de dicho partido quedarán listos para el debut de la Liga 1 2026 el último fin de semana del mes.

Fuente: Alianza Lima.

