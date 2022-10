La temporada 2022 ha sido la peor en la carrera de Jefferson Farfán, no por su bajo rendimiento, sino porque simplemente apenas ha podido vestir la camiseta de Alianza Lima.

La Foquita ha sufrido más de la cuenta por las lesiones, y en todo el año ha jugado apenas seis minutos, cuando ingresó en la parte final del clásico ante Universitario, que fue derrota para los de Matute en calidad de local.

Los íntimos ya planifican su 2023 y en sus planes no está el ex seleccionado peruano, debido a que no tienen pensado renovar su contrato, debido a lo alto de su salario y porque no está en condiciones deportivas de ayudar al equipo.

Sin embargo, Farfán se niega a pronunciar la palabra retiro, y según dio a conocer el panelista de A Presión Mauricio Loret de Mola, el ex Lokomotiv de Moscú tiene una loca idea en mente para seguir en el club.

"Jefferson Farfán no va a renovar, pero él quiere hasta jugar gratis por Alianza Lima la próxima temporada. Ha manifestado eso a los directivos, es una información", dijo el reportero.

Pese a que no está en los planes, Jefferson Farfán aún tiene la opción de seguir jugando por el equipo de sus amores.