Una vez más apareció cuando se le necesitaba para poner calma al asunto. Alianza Lima se complicó bastante frente a un rival promedio como la Academia Deportiva Cantolao. Le pudo ganar a los minutos finales, gracias a las anotaciones de Jairo Concha, en principio, y después de Aldair Rodríguez.

Precisamente, el volante encargado de armar fútbol fue una de las personas abordadas por la prensa local, tras concretarse el sumatorio de 3 puntos. Ahí el ex San Martín habló sobre su actualidad, destacando que no descansará ningún día hasta hallar su nivel más destacado. El cual todavía no aparece, menciona el protagonista.

"Vengo trabajando siempre para dar lo mejor de mí, no se me venían dando las cosas en lo personal, ni en lo colectivo. Hemos mejorado en estos 3 últimos partidos. Vamos a ir al torneo internacional para hacer un buen papel. Aún tenemos chances". Así mismo, tocó un tema importante, el cual es complejo para todos.

La Copa Libertadores regresa a mitad de semana, y deberán viajar a Brasil para enfrentar al Fortaleza: "Hay que trabajar de la misma manera, enfocados. En Copa Libertadores hay otro tipo de ritmo, de velocidad, pero este grupo está capacitado para adaptarse. Iremos con todo el miércoles".

Finalmente, contó que entiende las palabras de los hinchas, pero no les toma tanta importancia: "No escucho las críticas, pero es normal, somos futbolistas. A veces nos va a tocar estar bien y en otras no. Los comentarios no me han dado impulso, el impulso me lo doy yo mismo".