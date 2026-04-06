Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, habló en conferencia de prensa en la previa al partido de ida ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26https://bolavip.com/pe/champions-league. Durante la charla con los presentes, entre los que estuvo Bolavip, el entrenador belga destacó a una de sus figuras, el colombiano Luis Díaz, a quien catalogó como “jugador que acepta el caos” y de quien elogió “su mentalidad”.

Publicidad

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este martes 7 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú y Bogotá, Colombia). Se trata del primer duelo entre ambos equipos donde buscarán dar un paso importante para llegar a semifinales.

Como parte de la previa, se realizaron las conferencias de prensa habituales, organizadas por la UEFA. Vincent Kompany, entrenador del conjunto ‘bávaro’, habló de varios temas: sobre su rival, sobre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, cómo llegan a este encuentro y, principalmente, su opinión sobre Luis Díaz.

Publicidad

Vincent Kompany deja nuevo apodo para Luis Díaz y destaca sus mayores cualidades

Kompany no confirmó la titularidad de Luis Díaz, quien viene jugando prácticamente todos los minutos con el primer equipo (viene de jugar todo el partido ante Friburgo el pasado sábado por Bundesliga). Sin embargo, destacó todas las cualidades que tiene el ‘Guajiro’.

“No voy a hablar sobre quién es titular y quién no mañana, pero ahora pienso en Lucho (Díaz) y me gustaría repetir esto: gran parte de lo que Lucho tiene en su juego son cosas que realmente quiero para el equipo. Lucho, por supuesto, tiene cualidades increíbles para regatear, marcar goles, dar asistencias e incluso para defender, y lo ha demostrado durante toda la temporada”, empezó diciendo.

“Pero lo que más me gusta es quizás su mentalidad. Y ese aspecto es probablemente lo que más deseo para nuestro equipo. Siento también que no es alguien que le tenga miedo a un poco de caos. Es alguien que acepta el caos y lo transforma en algo muy, muy peligroso para cada oponente al que se enfrenta. Y dentro de ese caos tiene una cantidad increíble de creatividad y, de nuevo, su energía para el equipo ha sido exactamente lo que necesitábamos”, siguió.

Publicidad

Evidentemente, para Kompany, Díaz “es un jugador de caos”, el cual, lo transforma en algo que genera peligro para el rival. Para ser esa clase de futbolista, destacó el belga, es necesaria su creatividad y su energía, algo que ha encajado bien en el equipo. Este mérito de tener a un futbolista como el colombiano, es algo que también elogió el entrenador.

“Nuevamente, tengo que felicitar a Max Eberl, a Christoph Freund y a todo el club por haber podido traer a este jugador. Nunca pensé que su adaptación fuera a ser difícil para él, porque lo que nosotros buscamos son muchas de las cosas que él demuestra todo el tiempo. Así que puede ser decisivo, pero pase lo que pase, eso no cambiará mi opinión sobre el gran jugador que es para el Bayern”, dijo.

Publicidad

¿Qué dijo Kompany sobre Real Madrid y sobre sus figuras, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior?

En base a qué espera de su rival, el entrenador del Bayern considera que se enfrentará “al mejor Real Madrid”, es decir, a aquel que pudo eliminar al Manchester City en la ronda anterior de octavos de final de Champions. Esto lo destacó, pese a que el conjunto ‘merengue’ viene de caer ante Mallorca por LALIGA 2025-26.

“Es uno de los mejores equipos de Europa, lo sigue siendo. Y este puede ser el partido más difícil que puedes jugar en esta competición. Es una motivación y queremos ganarlo”, consideró el ex DT del Burnley de Inglaterra en la rueda de prensa.

Publicidad

En tanto, fue consultado por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé y si destaca a alguno por sobre el otro. “Pero esto no me compete a mí en absoluto! Créeme, si vieran las ruedas de prensa de Múnich, tengo muchos temas candentes como para venir a los de aquí. Lo único que puedo decir es que los dos son increíbles. Y a partir de aquí, es trabajo del Madrid“, sostuvo.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, máximas figuras del Real Madrid (Getty Images).

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

Publicidad

Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan este martes 7 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú y Bogotá, Colombia) en el Estadio Santiago Bernabéu. Se trata del partido de ida de la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

El partido cuenta con transmisión en vivo de ESPN por TV y de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, con excepción de Brasil, que va por TNT Brasil, Max Brasil, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México, se puede mirar por TNT Sports México y Max México. Y en los Estados Unidos se disfruta por TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, DAZN USA, Paramount+, Univision, Univision NOW y ViX.

Datos claves

Luis Díaz: Kompany no confirmó su titularidad tras jugar completo ante Friburgo.

Kompany no confirmó su titularidad tras jugar completo ante Friburgo. 7 de abril: Real Madrid y Bayern Múnich juegan la ida de cuartos.

Real Madrid y Bayern Múnich juegan la ida de cuartos. 21:00 horas: El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.