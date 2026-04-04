Liverpool perdió 4-0 ante Manchester City y los hinchas no olvidan a Luis Díaz: “Es mejor que Gakpo”

Liverpool no levanta cabeza y volvió a perder en el fútbol. En el marco de los cuartos de final de la FA Cup, los liderados técnicamente por Arne Slot perdieron 4-0 ante Manchester City en el Etihad Stadium y le dijeron adiós a la competición de la peor forma posible. A raíz de ello es que los hinchas volvieron a mostrar su frustración y a la vez se acordaron de cuánto añoran a Luis Díaz.

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El presente de Luis Díaz es totalmente opuesto a cómo viene siendo el rendimiento en general de Liverpool. Junto a Bayern Múnich, el crack colombiano fue partícipe del más reciente triunfo por 3-2 frente a Friburgo por la Bundesliga. Con 73 unidades en la tabla de posiciones, los dirigidos por Vincent Kompany van rumbo hacia un nuevo título y en Liverpool los miran de reojo.

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Y es que los hinchas de Liverpool entienden que Luis Díaz se fue del equipo y no ningún jugador fue capaz de suplantarlo de la mejor manera. Fuera de la pelea por ser campeón de la Premier League, en las redes sociales se han podido descifrar diversos mensajes en donde evidenciar un sentimiento especial hacia el delantero sudamericano y a la vez cuestionan a jugadores de la actual plantilla.

“Tienes razón. Y estoy muy molesto porque siempre he dicho que deberíamos haberle dado a Luis Díaz el contrato que se merecía. Es mucho mejor que Gakpo“, “Creo que vender a Luis Díaz sin ningún reemplazo es el mayor error de los últimos años” y “Mala gestión del equipo directivo. Lo siento Luis Díaz. Lo siento. Darwin Núñez. Lo siento Tyler Morton. Lo siento Kelleher”; fueron algunos de los mensajes por parte de los hinchas de Liverpool a través de ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Las estadísticas de Luis Díaz y el tiempo de su contrato en Bayern Múnich

No es ninguna novedad que Luis Díaz llegó a Bayern Múnich para ganarse un nombre de relevancia y marcar la diferencia. Así lo viene consiguiendo en esta que es su primera temporada en el fútbol peruano cuando hasta el momento ha disputado un total de 3.234 minutos de competencia en 39 partidos entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

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Fuente: Getty Images.

Además, lleva 22 goles anotados y 18 asistencias registradas en dichas competencias. En cuanto al tiempo de contrato, el popular ‘Guajiro‘ firmó con Bayern Múnich hasta junio del año 2029, es decir que todavía tiene un buen tiempo para seguir escribiendo una historia muy importante en uno de los equipos más importantes y ganadores del viejo continente.

DATOS CLAVES

Manchester City eliminó al Liverpool de la FA Cup con una goleada de 4-0 .

eliminó al Liverpool de la FA Cup con una goleada de . Luis Díaz registra 22 goles y 18 asistencias en su primera temporada con el Bayern.

registra y 18 asistencias en su primera temporada con el Bayern. El delantero colombiano tiene contrato vigente con el club alemán hasta junio de 2029.