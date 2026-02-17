Federico Valverde, figura y capitán del Real Madrid, habló del episodio por presunto racismo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. Se trató de un cruce entre ambos protagonistas en el segundo tiempo del partido entre Benfica y Real Madrid por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El argentino se tapó con su camiseta para insultar al brasileño, quien aseguró frente al árbitro François Letexier que lo llamó “mono”.

Vinícius Júnior marcó el único gol del partido con una gran definición, lo que llevó a bailar frente al córner y desató una gran bronca tanto en hinchas como jugadores de Benfica. Entre los futbolistas que lo buscó fue precisamente Gianluca Prestianni. En ese momento, se dio el cruce del que todo el mundo habla.

Prestianni se levantó la camiseta para taparse y que no quede evidenciado los insultos frente a Vinícius Júnior. Según el brasileño, el jugador de Benfica lo llamó “mono”, lo que hizo que el árbitro Letexier active el protocolo antirracismo. Se paró el partido y el propio Vini se fue al banco de suplentes, amagando con no volver a jugar.

El escándalo ya desató fuertes cruces y hasta algunas denuncias. Por ejemplo, Federico Valverde, tras el triunfo del Real Madrid a Benfica por 1-0, habló del episodio y dejó una fuerte denuncia respecto al tema de las cámaras. “Según los compañeros, le ha dicho algo muy feo“, empezó diciendo.

“Es algo muy grave, ha pasado muchas veces ya. Creo que, a este punto, retirarse era una opción que le puede gustar al espectáculo del fútbol, pero también hay una persona que ha dañado el espectáculo diciéndole algo que no está bien, va en contra de todo lo que estamos haciendo. Como compañeros, ayudarlo, apoyarlo (a Vini)”, empezó diciendo el uruguayo en ESPN.

“Creo que hay una cámara que siempre, se han estado diciendo de todo durante todo el partido, pero dudo que no haya una cámara que no haya visto eso“, tiró. Evidentemente, hay algo que a ‘Pajarito’ no le termina de cerrar respecto al episodio y que no haya quedado evidenciado frente a todos.

“Nosotros tenemos que quedarnos con el partido que hicimos a nivel de equipo. El partido de Vini, el partido de Kiki (Kylian Mbappé), creo que nos han ayudado a nivel defensivo que hoy se necesitaba. Han hecho jugadas espectaculares arriba y nos vamos con un buen resultado”, opinó respecto al rendimiento del equipo.

Y agregó: “Creo que si todos corremos ese poquito para presionar, para recuperar el balón cuanto antes, para estar unidos cuando nos toca defender en nuestro campo, es mucho más fácil. Te sentís con mucha más energía a la hora de atacar, estás más cerca del arco rival y creo que eso se notó hoy”.

Real Madrid sacó ventaja para el partido de vuelta

El 1-0 le permite al Real Madrid llegar con ventaja para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 25 de febrero. El gol que marcó Vinícius adelantó al equipo de Álvaro Arbeloa en la serie de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 y, a falta de 90 minutos, lo deposita momentáneamente en los octavos de final.

Quedan 90 minutos en donde se espera que Benfica deba salir a buscar el resultado, tal como lo hizo en el partido de la jornada 8 de la fase liga y donde lo ganó por 4-2 con el gol agónico de Anatoliy Trubin. Pero, Real Madrid, en este tipo de instancias, es un equipo diferente.

Datos claves