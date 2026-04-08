¿Por qué no juega Raphinha en FC Barcelona vs. Atlético de Madrid hoy por la UEFA Champions League 2025-26?

El día de hoy se disputa uno de los partidos más esperados en el marco de los cuartos de final de la Champions League. Así es, FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Camp Nou y uno de los cracks que más se extrañarán en el campo de juego sin duda alguna es Raphinha. El brasileño no podrá ser ni opción de recambio, así que vamos a descifrar los detalles.

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Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona, optó por no considerar a Raphinha en la convocatoria del equipo blaugrana que recibirá a los liderados técnicamente por Diego Simeone. ¿Qué pasó? El extremo sufrió una lesión en la más reciente fecha FIFA en donde Brasil perdió 2-1 ante Francia y ganó 3-1 frente a Croacia, a tal punto de que no pudo terminar de disputar el primer amistoso.

Fuente: Getty Images.

El pasado 26 de marzo, en el Gillette Stadium de Massachusetts, Raphinha tuvo que ser sustituido en el entretiempo y luego se confirmó una lesión en el isquiotibial derecho que lo tendrá fuera de las canchas por al menos cinco semanas. Con este diagnóstico, el brasileño se perderá la llave ante Atlético de Madrid y eventualmente las semifinales de la Champions League.

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¿Cuándo sería el regreso de Raphinha a la competencia con FC Barcelona?

Teniendo en cuenta que recién pasaron dos semanas desde que Raphinha sufrió una lesión en el isquiotibial derecho luego del amistoso internacional entre Brasil vs. Francia, las últimas informaciones aseguran que en FC Barcelona apuntan a tenerlo totalmente recuperado para el decisivo clásico ante Real Madrid que será el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

Si bien podrían probarlo antes, está claro que ni Hansi Flick ni el comando técnico quieren arriesgar a un Raphinha que representa ser una de las claves más importantes del equipo blaugrana. Con esta fecha como expectativa, FC Barcelona no contará con su crack ni en cuartos de final ni en semifinales de la Champions League ante rivales como Arsenal o Sporting de Lisboa.

Fuente: Getty Images.

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