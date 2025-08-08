Fue titular con Mourinho en Real Madrid, fue campeón en Atlético de Madrid y ahora jugará en Irán

El mercado de pases en el fútbol europeo se sigue moviendo y recientemente se pudo confirmar un arribo que generó bastante sorpresa con un jugador que no tenía equipo y que ahora, de manera sorpresiva, firmó por el Esteghlal FC de Irán. Estamos hablando de Antonio Adán, exguardameta de Real Madrid que supo ser titular con José Mourinho y que luego campeonó en Atlético de Madrid.

El experimentado arquero español, que actualmente tiene 38 años de edad, venía de varios meses sin actividad profesional luego de su última estadía en el Sporting Club de Portugal y ahora probará suerte en la Persian Gulf Pro League que representa ser la máxima categoría del Irán, con lo cual se espera que pueda recuperar algunas de las mejores versiones que en su momento mostró.

Fuente: Esteghlal FC

Y es que no podemos perder de vista que Antonio Adán compitió durante varias temporadas en La Liga Española para luego ser traspasado a la Serie A de Italia y a la Primeira Liga de Portugal. Si bien es cierto que ahora se encuentra en la etapa final de su carrera deportiva, a continuación veremos y recordaremos algunos de los episodios más importantes que vivió a lo largo de su trayectoria.

Titular en Real Madrid y luego campeón con Atlético de Madrid

Tras algunas disputas entre José Mourinho e Iker Casillas, quien era el arquero titular de Real Madrid, el estratega portugués no dudó en darle la confianza a Antonio Adán para que sea el ‘1’ del equipo. En 2013 se desvinculó de la institución y vistiendo la camiseta merengue consiguió un título de La Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Fuente: Real Madrid

En cuanto a su estadía en Atlético de Madrid, el guardameta español fue campeón de la Supercopa de Europa en el año 2018 cuando los dirigidos por Diego Pablo Simeone vencieron a 4-2 justamente a Real Madrid. Antonio Adán se quedó en el banco de los suplentes ya que el titular fue Jan Oblak, aunque de todas maneras cuenta como una estadística muy importante para su carrera.

Fuente: Atlético de Madrid

¿Cuánto cuesta Antonio Adán en el actual mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, Antonio Adán tiene una cotización internacional de tan solo 200 mil euros cuando en su mejor momento valió un total de 8 millones de euros jugando en Real Betis durante los años 2017 y 2018. Es importante mencionar que su actual vínculo contractual con Esteghlal FC de Irán es hasta junio del 2026, así que veremos en qué nivel se encuentra luego de un buen rato sin actividad profesional.

Fuente: Transfermarkt

Fuente: Transfermarkt

