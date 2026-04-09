Cusco FC se pronunció de forma oficial tras la polémica ante Flamengo: “Inquietudes a Conmebol y a la FPF”

Por fin llegó la pronunciación de Cusco FC. Así es, desde los canales digitales del equipo imperial pudimos conocer de manera oficial cuál es la postura de la institución respecto a la jugada polémica de la que tanto se sigue hablando cuando anularon un gol de Marlon Ruidías en el duelo ante Flamengo en el marco de la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

¿ERA OFFSIDE EN LA PREVIA? Le anularon este gol a Cusco FC ante Flamengo. Era el 1-1 de Marlon Ruidias.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EJ3m572tpl — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 9, 2026

“Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente a Flamengo disputado el 8 de abril de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Estas inquietudes han sido comunicadas a la Conmebol y FPF, con quienes esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje sudamericano”; comunicaron en Cusco FC.

Seguido a dicho mensaje, también se puede apreciar la petición de Cusco FC respecto a la posible obtención de los materiales del VAR en dicha acción del gol anulado. “En favor de la transparencia, solicitamos acceso a la información técnica sobre las decisiones mencionadas, así como garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes”.

Publicidad

Fuente: Cusco FC.

¿Qué dijeron los integrantes de Cusco FC luego del partido ante Flamengo?

Si bien el resultado fue negativo y Cusco FC empezó con el pie izquierdo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la interna del equipo entienden que mostraron un buen nivel y que algunas acciones los desconcertaron. Aquel gol anulado a Marlon Ruidías quizá pudo haber cambiado la historia del partido y por ello es que algunos protagonistas mostraron sus apreciaciones al respecto.

“El gol anulado nos mata porque inclinaba la balanza hacia nuestro favor e íbamos a buscar el triunfo. Hay que jugar un poco contra esto y el rival que es un club que tiene muchas figuras. Lo buscamos en todo momento ante un gran rival. Todos saben lo que tiene Flamengo y la verdad que es un equipo de otro continente. Hicimos nuestro partido”; comentó Álvaro Ampuero en zona mixta.

Publicidad

“Un poco molesto, merecimos más. Acabamos de ver la repetición y la posición adelantada es muy fina. Ese gol y la jugada de Lucas que era tarjeta roja, hubiera inclinado el partido hacia nuestro favor. Jugando así podemos competir en la Copa”



Álvaro Ampuero, jugador de Cusco FC… pic.twitter.com/kszepVPahk — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 9, 2026

Alejandro Orfila, entrenador de Cusco FC, tampoco se quedó callado y manifestó su molestia por la decisión del árbitro Derlis López y del VAR en conferencia de prensa tras el duelo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Vi las imágenes recién y la realidad es que debemos pensar que el VAR se equivocó. No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera. Flamengo no necesita de estas cosas. Cuando yo me equivoco soy responsable de mis errores. Fue un gol lícito”.

Fuente: Getty Images.

Publicidad

DATOS CLAVES