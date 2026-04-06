El posible once de Universitario para enfrentar a Deportes Tolima por Copa Libertadores

Universitario de Deportes tendrá su primer partido en la Copa Libertadores 2026 en Colombia. Su primer rival será el conjunto de Deportes Tolima, al cual tiene la obligación de buscar robar puntos para poder iniciar con el pie derecho este certamen continental. Por esa razón se plantea un poderoso once para poder buscar sumar.

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Javier Rabanal después del triunfo ante Alianza Lima ha vuelto a ganar confianza con el plantel. Por esa razón, ahora vienen con los ánimos a tope en busca de lograr sorprender a su rival de turno. Lo cual no va a ser nada fácil, pero tienen grandes jugadores como para intentar lograr hacer un partido convincente en Colombia.

¿Cuál sería el once de Universitario de Deportes?

Según lo que ha podido dar a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, el equipo se mantiene al del último Clásico. No habría variaciones a excepción de dos jugadores Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Estos dos jugadores serán esperados hasta el final, por lo que no se sabe si llegarán a ser tomados en cuenta pues todavía presentan pequeñas molestias tras sus lesiones.

Once Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

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🎙️@Gustavo_p4 desde Ibagué: "Hay pronóstico de lluvia mañana para el partido. A esta hora, el calor es controlable"



"Sobre el XI, el plan es repetir el del clásico. Pero van a esperar a Polo y Alzugaray"#L1Radio



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¿Cuándo juega Universitario vs Deportes Tolima?

Por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Deportes Tolima se enfrenta a Universitario de Deportes en Colombia. Este partido se disputará el próximo martes 7 de abril desde las 21:00 horas de Perú. El estadio elegido para el duelo es el Manuel Murillo Toro en Ibagué.

¿Cuál es el grupo de Universitario en la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes está ubicado en el grupo B de la Copa Libertadores. Tiene como rivales a Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo de Chile.

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