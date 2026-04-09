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“Era su obligación”: hinchas de Sporting Cristal apuntan contra Zé Ricardo tras triunfo ante Cerro Porteño

Si bien Sporting Cristal consiguió el triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño con gol de Felipe Vizeu, los hinchas no están contentos.

El técnico brasileño Zé Ricardo durante el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.El técnico brasileño Zé Ricardo durante el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Triunfo que no convence y que abre un nuevo foco de tensión. Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, pero lejos de celebrar, la hinchada reaccionó con críticas duras hacia el rendimiento del equipo.

El gol de Felipe Vizeu terminó siendo suficiente en el marcador, pero no en el análisis. Los aficionados consideran que el resultado quedó corto frente a lo que debía mostrar el equipo, sobre todo jugando en casa y ante un rival que ofreció ventajas.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos. “Falta peso en ataque, tienen que traer otro 9, extremos y un 10” y “una golondrina no hace el verano” fueron algunas de las frases más repetidas, dejando en claro que el triunfo no tapa las falencias estructurales del plantel.

Uno de los puntos más criticados fue la falta de ambición. Incluso con superioridad numérica en varios tramos del partido, Sporting Cristal no logró imponer condiciones con autoridad, lo que generó molestia por un supuesto conformismo en el juego del técnico Zé Ricardo.

Los jugadores señalados tras el Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Los cuestionamientos también alcanzan a nombres propios como Irven Ávila y Luis Iberico, señalados por los hinchas como parte de un ataque que no termina de convencer en partidos de alta exigencia.

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Así, Sporting Cristal suma tres puntos importantes, pero pierde respaldo en la tribuna. Porque en la Copa Libertadores no basta con ganar hay que convencer. Y hoy, el equipo está lejos de lograrlo.

Imagen

La publicación de Sporting Cristal tras la victoria ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

El delantero Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

  • Fecha 2 – Palmeiras vs. Sporting Cristal
  • Fecha 3 – Sporting Cristal vs. Junior
  • Fecha 4 – Sporting Cristal vs. Palmeiras
  • Fecha 5 – Junior vs. Sporting Cristal
  • Fecha 6 – Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Datos claves

  • Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
  • Felipe Vizeu anotó el único gol del partido jugado en condición de local.
  • Los hinchas cuestionaron el rendimiento de los jugadores Irven Ávila y Luis Iberico.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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