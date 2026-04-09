Triunfo que no convence y que abre un nuevo foco de tensión. Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, pero lejos de celebrar, la hinchada reaccionó con críticas duras hacia el rendimiento del equipo.

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El gol de Felipe Vizeu terminó siendo suficiente en el marcador, pero no en el análisis. Los aficionados consideran que el resultado quedó corto frente a lo que debía mostrar el equipo, sobre todo jugando en casa y ante un rival que ofreció ventajas.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos. “Falta peso en ataque, tienen que traer otro 9, extremos y un 10” y “una golondrina no hace el verano” fueron algunas de las frases más repetidas, dejando en claro que el triunfo no tapa las falencias estructurales del plantel.

Uno de los puntos más criticados fue la falta de ambición. Incluso con superioridad numérica en varios tramos del partido, Sporting Cristal no logró imponer condiciones con autoridad, lo que generó molestia por un supuesto conformismo en el juego del técnico Zé Ricardo.

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Los jugadores señalados tras el Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Los cuestionamientos también alcanzan a nombres propios como Irven Ávila y Luis Iberico, señalados por los hinchas como parte de un ataque que no termina de convencer en partidos de alta exigencia.

Así, Sporting Cristal suma tres puntos importantes, pero pierde respaldo en la tribuna. Porque en la Copa Libertadores no basta con ganar hay que convencer. Y hoy, el equipo está lejos de lograrlo.

La publicación de Sporting Cristal tras la victoria ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

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¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

El delantero Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 2 – Palmeiras vs. Sporting Cristal

Fecha 3 – Sporting Cristal vs. Junior

Fecha 4 – Sporting Cristal vs. Palmeiras

Fecha 5 – Junior vs. Sporting Cristal

Fecha 6 – Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Datos claves

Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño en la Copa Libertadores.

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Felipe Vizeu anotó el único gol del partido jugado en condición de local.