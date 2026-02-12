“Jugaron al pelotazo”: referente de 2 de Mayo cuestionó la decisión de Paolo Guerrero en el penal y el nivel de Alianza Lima

Pasaron algunas horas desde que Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. Si bien ya conocimos diversos análisis y evaluaciones de lo que ocurrió el día de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva, en esta ocasión fue una de las figuras del equipo paraguayo quien quedó sorprendido por el nivel competitivo que mostraron los blanquiazules.

Además, tampoco quiso dejar de lado la situación del penal a favor de Alianza Lima en el primer tiempo en el que Paolo Guerrero esquivó la posibilidad de tomar el balón y dejó que Eryc Castillo sea el encargado de ejecutar el tiro. Finalmente, el extremo ecuatoriano falló en su remate y por ello es que Brahian Ayala quedó impactado por la manera en cómo se dio dicho momento.

“La verdad que me extrañó mucho lo que dijo Paolo Guerrero. Con la trayectoria que él tiene no sé si se sentiría con confianza a esa edad con esta clase de partidos. Cuando Ángel atajó el penal, hubo nerviosismo de parte de ellos, de la gente también que estaba empezando a abuchear. Jugaron al pelotazo y el técnico se empezó a volver loco”; manifestó Brahian Ayala en ‘Deporte Total‘

Respecto al favoritismo de Alianza Lima en esta llave de Copa Libertadores, el atacante dijo lo siguiente: “Nosotros fuimos convencidos que podíamos pasar. Eso fue lo fundamental. Ellos nos subestimaron muchísimo, pero nosotros sabíamos que haciendo nuestro juego podíamos hacerle daño. Ellos ni se imaginaron que íbamos a jugar de igual a igual en un estadio importante, contra jugadores de renombre, con un plantel frondoso y con buen presupuesto”.

Brahian Ayala fue el gran héroe de 2 de Mayo en el duelo ante Alianza Lima

A pesar del favoritismo que existió en la previa hacia Alianza Lima, en la interna de 2 de Mayo no quisieron hacer caso a ningún tipo de comentario negativo y disputaron la llave de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 como verdaderas finales. El duelo de ayer en Matute fue la prueba viviente de ello y tuvo en Brahian Ayala a un héroe paraguayo gracias al gol que convirtió.

Así es. El atacante de 2 de Mayo ingresó al campo de juego en el segundo tiempo y la primera jugada que protagonizó fue el penal que anotó ante Alejandro Duarte. Es más, existió una especie de disputa con su compañero Elías Alfonso que también quería ser parte de dicho escenario. La decisión fue la mejor de todas y el equipo paraguayo consiguió el objetivo de seguir avanzando.

DATOS CLAVES

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante el club 2 de Mayo .

quedó eliminado de la ante el club . El extremo Eryc Castillo falló un penal en el primer tiempo ante el portero Ángel Martínez .

falló un penal en el primer tiempo ante el portero . Brahian Ayala anotó de penal el gol de la clasificación en el Estadio Alejandro Villanueva.

