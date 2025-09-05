Es tendencia:
Alianza Lima vs. U. de Chile: día y horario confirmado del duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conmebol confirmó que el equipo chileno será el rival del elenco 'íntimo'. Conoce cuándo se disputará el partido.

Por Nicole Cueva

Se confirmó fecha y horario del Alianza Lima vs. U. de Chile.
Alianza Lima ya tiene rival confirmadoen los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Conmebol anunció de manera oficial que será Universidad de Chile el equipo que enfrentará a los ‘íntimos’ en esta etapa del certamen.

De esta manera, los dirigidos por Néstor Gorosito se preparan para un nuevo desafío a nivel internacional que promete emociones intensas.

A continuación, te presentamos las fechas y horarios establecidos para los duelos de ida y vuelta entre ambas escuadras por un lugar en semifinales.

Alianza Lima vs. U. de Chile: día y horario confirmado

Recordemos que, Conmebol ya había adelantado las fechas tentativas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tras oficializarse que Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima se confirmó cómo se jugará la llave.

El partido de ida se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva a partir de las 19:30 horas de Perú.

Mientras que, la vuelta está programada para el jueves 25 de septiembre en Chile desde las 19:30 de Perú. Sin embargo, el estadio Nacional de Santiago no podrá ser utilizado, ya que será una de las sedes del Mundial Sub-17. Por ese motivo, en los próximos días se definirá el escenario.

La vuelta se jugará sin público

El fallo de Conmebol estableció que el conjunto chileno deberá jugar sin la presencia de su hinchada en ambos encuentros ante Alianza Lima por los cuartos de final.

De esta forma, el compromiso en territorio chileno se disputará a puertas cerradas, algo que también afectará a los hinchas ‘blanquiazules’ que planeaban asistir.

U de Chile no podrá jugar con público ambos partidos ante Alianza Lima. Foto: Conmebol
El primer mensaje de Independiente tras ser descalificado y confirmarse el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Conmebol confirmó a Universidad de Chile como rival de Alianza Lima para los cuartos de final

Nicole Cueva
