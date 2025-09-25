Eryc Castillo le da vida a Alianza Lima con golazo ante la U de Chile

Alianza Lima comenzó muy mal su partido de visitante frente a la Universidad de Chile. La defensa se vio afectada en el inicio de ambos tiempos, pero a pesar de ello el plantel no se dio por vencido en ningún momento. Llegando a un descuento con un golazo de Eryc Castillo en el momento menos esperado para los ‘blanquiazules’.

A los 63 minutos apareció Kevin Quevedo para pelear un balón contra la defensa chilena. El ímpetu del jugador que recién había ingresado por Sergio Peña fue bastante buena, consiguiendo robar el esférico y poner a la defensa en una situación complicada. Es así como manda un centro sin mirar y ahí es donde aparece Castillo para de un zapatazo mandarla a guardar.

Un mal comienzo defensivo de Alianza Lima

Un tema bastante puntual del cuadro de Néstor Gorosito en este partido fue la defensa. Se vio muy expuesta y esto terminó siendo aprovechado por el cuadro chileno que supo definir en las pocas que tuvo. Lucas Assadi fue el que consiguió herir primero, solo habían pasado 5 minutos cuando consiguió en velocidad superar a Gianfranco Chávez y anotar ante la salida indefensa de Guillermo Viscarra.

Luego, en la segunda mitad fue la misma situación. Recién habían arrancado el partido cuando a los 51 minutos, Javier Altamirano recibió solo antes del área ‘blanquiazul’. Frente a una pasividad defensiva no desaprovechó la oportunidad de disparar con potencia y vencer a un ‘Billy’ Viscarra que por más que se estiró no llegó a un balón bastante esquinado.

Eryc Castillo celebra con gol su renovación

Se conoció en la previa del encuentro que Eryc Castillo consiguió la firma de una nueva rúbrica con Alianza Lima. El jugador que acababa contrato a final de año, logró la extensión de su vínculo en La Victoria y ahora estará por los próximos 3 años más. Un gran punto para los ‘blanquiazules’ que mantienen a un jugador que ha sido vital en los torneos internacionales.

Aunque eso sí, su permanencia no es nada asegurada para el próximo año. Pues es posible que puedan llegar ofertas a final de temporada viendo la gran campaña a nivel internacional que ha hecho. Recordemos que así se han ido varios jugadores a pesar de renovar, como es el caso de Erick Noriega.

