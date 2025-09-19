A pesar de que no pudo conseguir el triunfo enfrentando a diez jugadores rivales, el técnico Gustavo Álvarez declaró con optimismo luego del empate entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Si bien explicó el desarrollo del partido, también se dio un tiempo para elogiar a un futbolista íntimo.

Empezando con la explicación del empate, el técnico Gustavo Álvarez fue claro al expresar que la Universidad de Chile siempre controló a Alianza Lima: “El trámite del partido estuvo siempre controlado. Por momentos dominamos y en otros fue parejo, pero con pocas llegadas en los dos arcos”, comenzó el entrenador.

Luego, dándose un momento para explicar el poderío de Alianza Lima, el técnico Gustavo Álvarez valoró el esfuerzo del rival y elogió a dos de sus jugadores: “La principal arma ofensiva de Alianza eran las contras con sus extremos, entonces me parece que no es conveniente defender con laterales amonestados”, explicó el estratega.

De esta forma, el técnico Gustavo Álvarez dejó en claro que tanto Eryc Castillo como Kevin Quevedo son las principales armas que tiene Alianza Lima. Dejando de lado a los volantes, e incluso al mismo Hernán Barcos, el estratega expuso que el poder íntimo corre por las bandas con esos dos futbolistas.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

De igual manera, si empata sin goles o con goles, también irá a la tanda de penales. Que, si bien no es un acceso directo a semifinales de la Copa Sudamericana, también es una forma de llegar a la siguiente instancia.

Alianza Lima vs U. de Chile: día y hora del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se miden este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Enfrentándose en el estadio de Coquimbo, el partido será a puertas cerradas desde las 7:30 PM de Perú.

¿Cuánto gana Gustavo Álvarez?

El técnico Gustavo Álvarez gana 50 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Entonces, haciendo un cálculo, el entrenador se lleva 600 mil dólares por temporada.