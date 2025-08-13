Alianza Lima ultima detalles para enfrentar esta noche a la Universidad Católica de Ecuador en el marco del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con lo cual las expectativas están puestas en que puedan sacar un buen resultado. Ahora, desde el país rival tampoco se quedan atrás y mantienen una postura sobre el presente de los victorianos.

Publicidad

Publicidad

Fuente: ESPN Perú.

Como bien sabemos, Alianza Lima ha demostrado que a nivel internacional viene compitiendo de muy buena manera, incluso algunos podrían decir que lo viene haciendo mucho mejor que en la Liga 1. Frente a este panorama es que desde la prensa deportiva ecuatoriana andan muy alerta y con bastante atención a lo que puedan hacer los dirigidos por Néstor Gorosito en el barrio de La Victoria.

En esta ocasión fue el periodista ecuatoriano Theo Posso quien habló de la perspectiva que tienen de Alianza Lima y cómo es tomado desde su territorio, destacando en gran medida lo hecho por Paolo Guerrero y Hernán Barcos en un equipo grande de dicho país como es Liga de Quito. Además, sin perder de cuenta que Eryc Castillo y Fernando Gaibor son sus compatriotas.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ven exactamente a Alianza Lima desde Ecuador?

“A Alianza Lima se le ve como un peso pesado. Es un plantel gigante. Nosotros en Ecuador particularmente los seguimos muchísimo porque tiene a 2 ecuatorianos muy buenos. Además, Guerrero y Barcos que dejaron huella y fueron referentes en Liga de Quito. Los hemos seguido muchísimo en los últimos meses y en la última temporada”; detalló Theo Posso en conversación con ‘L1 MAX’.

En esta misma línea, el comunicador ecuatoriano se mantuvo en los elogios hacia la temporada internacional que vienen teniendo los blanquiazules. “Resonó a nivel mundial el triunfo histórico ante Boca Juniors y después cómo se fue haciendo un equipo bastante fuerte. Con Gorosito, por su carácter, sabe imponerse a la adversidad y en los momentos de presión puede resolverlo”.

Publicidad

Publicidad

Canal y hora del Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana

Alianza Lima recibe a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva el día de hoy a las 19:30 hora local en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En cuanto a la transmisión oficial del encuentro, podrás vivirlo a través de la señal internacional de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, las incidencias las tendrás gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Publicidad

Publicidad

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangono, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Daniel Mejía; Emiliano Clavijo, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios. DT: Diego Martínez

ver también Gianluca Lapadula tenía todo acordado para jugar en Alianza Lima pero pasó algo imposible de imaginar