Se conoció el nombre del culpable de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana: “Espero no le renueven…”

Alianza Lima no tuvo el mejor de sus partidos en la Copa Sudamericana 2025, el cuadro de La Victoria dio muchas ventajas en defensa. Esto ocasionó que termine regalando 2 goles que no lograron remontar a lo largo de los 90 minutos, despidiéndose en los cuartos de final de este certamen. En el que llegaron siendo una de las revelaciones por sus buenos juegos.

Pero en Coquimbo la historia fue diferente, con muchas licencias dadas por la defensa, el cuadro de la Universidad de Chile aprovechó las oportunidades para ponerse adelante en el marcador con comodidad. Lucas Assadi a los 5 minutos ponía el 1-0, luego Javier Altamirano a los 51 ampliaba el marcador y Eryc Castillo sellaba el partido con un descuento a los 64′.

Ante este mal encuentro en las redes sociales los hinchas han comenzado a dar a conocer el verdadero culpable de este resultado. Incluso algunos ya no quieren que continúe en el club por haber sido artificie de esta derrota dolorosa en Chile.

¿Quién es el culpable de la Eliminación de Alianza Lima?

El gran apuntado a pesar de no jugar el partido es Carlos Zambrano, el defensor nacional se hizo expulsar en el primer juego de ida en Matute. Esto ocasionó que este segundo encuentro tenga que ingresar Gianfranco Chávez en su lugar. Pero claro está, el nivel de diferencia de uno y otro es muy diferente, terminando siendo vital para los goles.

En el primer tanto, terminan agarrando mal parado a Chávez que a pesar que intenta correr a toda velocidad nunca llega a alcanzar a Assadi, aprovechando para rematar y vencer la meta ‘blanquiazul’. Con esa ventaja inicial, el cuadro visitante sufrió mucho para llegar a meterse bien en el partido.

Por esa razón los hinchas tienen a Zambrano como el gran culpable de esta eliminación. Muchos están pidiendo que ya no continúe en el equipo para el próximo año. Pues consideran que no es un jugador de fiar a la hora de tenerlo en la defensa, por ello lo ven como un peligro mantenerlo en el club.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Ahora el cuadro de Néstor Gorosito tiene que tirar toda la carne al asador para centrarse en la Liga 1. Torneo que descuidaron bastante debido a su participación en la Copa Sudamericana. Ahora tienen que recobrar el tiempo perdido e intentar dar la gran sorpresa para volver a la pelea.

En este caso, el domingo 28 de setiembre tendrán un encuentro bastante complicado en la altura del Cusco. Cienciano será su siguiente oponente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 18:00 horas de Perú.

