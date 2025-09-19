Paolo Guerrero reveló detalles de su lesión y confirmó si jugará ante U. de Chile por Copa Sudamericana

Paolo Guerrero se pronunció tras el empate sin goles entre Alianza Lima y Universidad de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El ‘Depredador’ explicó las razones por las que no estuvo presente en el partido y habló sobre sus posibilidades de tener minutos en el duelo de vuelta en Coquimbo.

Cabe resaltar que, el delantero presentó molestias físicas horas antes del primer enfrentamiento entre ambos equipos, por lo que Néstor Gorosito no pudo incluirlo en la convocatoria.

¿Jugará ante U. de Chile?

Al ser consultado sobre su proceso de recuperación, Guerrero se mostró bastante positivo y aseguró que lo que más desea es volver a estar junto al equipo.

“Es lo que más uno anhela, estar nuevamente con el grupo. Esperemos que el día domingo sea un buen partido, sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile”, señaló en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Ya me siento mejor. No podía arrancar, no podía acelerar. Picar al 100%, pero bueno, ahí vamos. Espero estar al 100% para el día jueves“.

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima

Desde su llegada a La Victoria, Paolo Guerrero ha tenido la oportunidad de disputar un total de 27 compromisos, entre Liga 1 y torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana).

Asimismo, ha sido determinante en el ataque del conjunto ‘íntimo’, llegando a anotar 10 goles en lo que va del año.

